Martes 16 de abril de 2024, p. 20

Pekín., El canciller alemán, Olaf Scholz, pidió este lunes una competencia justa en las relaciones comerciales con China en marcados abiertos, al advertir a sus anfitriones contra el dumping y la sobreproducción.

En algún momento también habrá coches chinos en Alemania y Europa. Lo único que siempre debe quedar claro es que la competencia debe ser justa , expuso Scholz ante los estudiantes de la Universidad Tongji, en Shanghái.

“En otras palabras, que no haya dumping, que no haya sobreproducción, que no se violen los derechos de autor”. Añadió que es importante permitir a las empresas establecer instalaciones de producción localmente sin obstáculos burocráticos.

Algunas de las cerca de 5 mil empresas alemanas que operan en China se quejan de desventajas frente a sus competidores locales y de tener un acceso más difícil al mercado en medio de incertidumbres jurídicas.