Ap

Periódico La Jornada

Jueves 4 de abril de 2024, p. 2

Annapolis. John Barth, el autor juguetón y erudito cuyas novelas oscuramente cómicas y complicadas giraban en torno al arte de la literatura y dieron lugar a innumerables debates sobre el arte de la ficción, falleció a los 93 años.

La Universidad Johns Hopkins, donde Barth era profesor emérito de letras inglesas y escritura creativa, confirmó en un comunicado su deceso, ocurrido el martes.

Junto con William Gass, Stanley Elkins y otros colegas, Barth formó parte de una ola de escritores en los años 60 que desafiaron los estándares del lenguaje y la trama. Autor de 20 libros, entre ellos Giles Goat-Boy (Giles, el niño-cabra) y The Sot-Weed Factor (El plantador de tabaco), Barth fue un profesor de escritura universitario que abogó por el posmodernismo en la literatura diciendo que las viejas formas se habían agotado y que se necesitaban nuevos enfoques.

La pasión de Barth por la teoría literaria y sus novelas innovadoras, pero complicadas, lo convirtieron en un escritor de escritores. Barth dijo que se sentía como Scheherazade en Las mil y una noches, tratando desesperadamente de sobrevivir creando literatura.

En 1966 tuvo éxito de ventas con Giles Goat-Boy, que convertía un campus universitario en el microcosmos de un mundo amenazado por la guerra fría y con un héroe que es en parte cabra.

Al año siguiente, escribió un manifiesto posmoderno, The Literature of Exhaustion (La literatura del agotamiento), que argumentaba que la novela tradicional sufría de un desgaste de ciertas formas . El influyente ensayo del Atlantic Monthly describió al escritor posmoderno como alguien que se enfrenta a un callejón sin salida intelectual y lo emplea contra sí mismo para llevar a cabo un nuevo trabajo humano .

Aclaró en otro ensayo 13 años después, The Literature of Replenishment, que no quería decir que la novela estuviera muerta, sino que necesitaba urgentemente un nuevo enfoque.

Me gusta recordar a los lectores errados de mi ensayo anterior que la literatura tiene de hecho unos 4 mil 500 años de antigüedad (más o menos, dependiendo de la definición de literatura de cada uno), pero que no tenemos forma de saber si 4 mil 500 años constituyen senilidad, madurez, juventud o mera infancia , escribió Barth.

Barth exploró con frecuencia la relación entre el narrador y el público en parodias y sátiras. Dijo que se inspiró en Las mil y una noches, que descubrió mientras trabajaba en la biblioteca de clásicos de la Universidad Johns Hopkins.