Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de agosto de 2023, p. 8

Llega a la pantalla chica una producción que, por su temática, se perfuma de eclecticidad.

Se trata de Transcultura, serie que, a través de la señal del Canal 22 y con 16 episodios de 30 minutos, transportará a la audiencia al interior de la vida de personas representativas de la comunidad trans en México. Hablarán acerca de sus historias, las adversidades que han enfrentado, así como su día a día en el entorno laboral, familiar y social.

Conducido por Javier Aranda, Gretel Luengas y José Antonio Her-nández, el programa, que se inicia el próximo 4 de septiembre a las 21:30 horas, pretende mostrar que lo diverso fortalece el corazón de la democracia .

Durante la presentación, en el Museo del Estanquillo –recinto dedicado a Carlos Monsiváis, escritor e intelectual para quien el tema de la diversidad sexual fue central­–, uno de los panelistas, compartió uncuento del cual fue protagonista.

Recordó que en su niñez participaba en toda expresión creativa en su escuela primaria, ubicada en un pueblo de la sierra de Chihuahua, y que su mamá siempre lo apoyaba. En una ceremonia en la que bailaría, ella le hizo una blusa tipo brasileña con ombliguera, para una danza carioca. Cuando acabó la fiesta, su mamá colgó la blusa, que él pensaba era para uso diario.

Un día, lo mandaron a comprar tortillas y vio la ocasión ideal para volver a usar la prenda. Formado en la fila, su papá llegó y lo sacó jalándolo del cabello… lo arrastró por todo el pueblo. Cuando llegaron a casa, lo aventó debajo de la cama y destrozó la blusa. Él lloró, pero su mamá se acercó a decirle que le haría otra igual para que la usara en momentos especiales.

Pasaron 50 años para que esos momentos especiales volvieran a suceder, ahora que es funcionario de la Secretaría de Cultura y en un contexto distinto. Volvió a ataviarse no sólo con blusas, sino también con faldas, y a veces a maquillarse para ir a la oficina y, por fin, sentirse libre y realizada , estar en su elemento . Hablamos de Antonio Zúñiga, titular del Centro Nacional de las Artes.

Espacio alegre e irónico