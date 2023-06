L

o de Eugenia León, la noche del viernes en el Lunario fue un concierto emotivo, aleccionador y muy musical. Esbelta, guapa y muy señora, vestida con un terno de color rojo vino y una correctísima agrupación musical dirigida por el maestro Rosino Serrano, se presentó en el abarrotado recintopara dar a conocer su nuevo trabajo musical Esperanza.

El cálido y entusiasta recibimiento de la concurrencia fue el marco en el que se inscribió el concierto en que la artista dio a conocer los temas de su nuevo álbum: once canciones que tocan el alma porque con el alma fueron escritas. Once poemas musicalizados entre los que se encuentran los hechos por Rafael Mendoza ( Agua), Guillermo Briseño ( Eso soy y Soy el agua), Frino ( Pequeña tonda para zurcir corazones), Marcial Alejandro ( Recuéstate a mi lado y Vivan los humanos), Liliana Felipe/Jesusa Rodríguez ( No te lo puedo decir), Laura Rebolledo ( El amanecer), David Aguilar ( Agradecer) y uno de la propia Eugenia, Navegar, con el que abre el disco y se descubre como compositora.

Trabajo en el que concurren canciones que fueron escritas especialmente para ella como Reza en voz alta, el bello tema de la compositora y cantante Rosalía. Una canción que promueve el poder de la palabra bien intencionada y de la fe. Una canción preciosa dedicada a la maravilla de cantar , considera Eugenia.

En esta serie de canciones con arreglos y producción de Flavio Meneses, quien ha dotado a las piezas de aires de son jarocho, huapangos, jalisciences y norteños, Eugenia vierte sus emociones y algo de su historia personal, pero también de su esperanza por los nuevos tiempos que corren en México y en la región latinoamericana.

Ya sabemos de qué va su pensar y sensibilidad.