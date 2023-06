Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 4 de junio de 2023, p. 7

El público no sólo se rindió al talento de Paquita la del Barrio, sino que la colocó en el Auditorio Nacional, en el pedestal de las mujeres más empoderadas del país, en una de las fechas de su gira La última parada.

La cantante, de 76 años, quien ha tenido que bajar el ritmo de vida y reanudado sus presentaciones luego de severos problemas de salud, retribuyó el amor de su público al interpretar con su particular estilo canciones de desamor, de despecho, de dolor, de olvido, pero invitando a traspasar los límites, ser libres, dándole estocadas mortales a los inútiles, infieles, viejos rabos verdes, a los hombres malvados, embusteros, con telescopio chico .

La influencia de la intérprete de Tres veces te engañé y Rata de dos patas, quien cantó desde su sillón –colocado sobre una base que es movida de un extremo a otro del escenario– generó un ambiente de canto, fraternidad y hasta diversión con las letras de sus canciones acompañadas por los ritmos del mariachi, la banda y el acordeón. Los músicos abrieron el show y salieron desde los costados del recinto para dirigirse hacia el escenario interpretando temas de Juan Gabriel.

Enseguida apareció Paquita en su sillón; apenas empezaban los primeros acordes fue recibida con miles de aplausos de sus seguidores. Se escuchó Invítame a pecar y al terminar el tema expresó: Muchísimas gracias, buenas noches a todos, gracias, no hay palabras . Siguió con Me saludas a la tuya, donde se escuchó el famoso: me estás oyendo inútil?, me saludas a la tuya! .

Después con Pa’ todo el año ya había un multitudinario karaoke y en la rítmica Las rodilleras, comenzó el cotorreo al escuchar la letra: Te burlaste de mí, te carcajeaste; me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones. Y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si te arde y ahí te dejo ese par de rodilleras, ¿sabes para qué?, para que inquen a tu madre .

Fue una noche que se percibió muy mexicana, con una selección de 30 temas, donde se recordó que tras el dolor y la tristeza se puede volver a reír y a enfrentar la vida. ¡Paquita, Paquita, Paquita! le coreaban a la cantante, incluso antes de que apareciera en el escenario a las 20:40 horas. Dos horas después las miles de gargantas que colmaron el recinto de Reforma ovacionaron a la intérprete quien lució un vestido verde, sandalias, vistosos anillos y al cuello una destellante alhaja.