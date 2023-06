Lucero Isaac inició en 1964 su carrera como directora de arte para memorables películas mexicanas como El Santo Oficio y El castillo de la pureza, de Arturo Ripstein; María de mi corazón, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo y con argumento y guion del Nobel Gabriel García Márquez, así como para los directores Sergio Olhovich, Luis Buñuel, Miguel Littin, Rafael Castanedo y Felipe Cazals. Participó en las cintas estadunidenses The Other Side of Paradise, de Justin D. Hilliard, y Missing, de Costa-Gavras.

Realizó la misma labor para cine documental en torno a Guadalupe Amor, Octavio Paz, Hermenegildo Bustos y Leonora Carrington.

Como artista, tuvo un par de exposiciones individuales en la Galería Óscar Román en las que exhibió cajas con objetos encontrados y que adquiría en mercados de antigüedades.

Isaac colaboró con la disquera RCA, diseñando en 1967 elementos para el cantante José José.

José Luis Cuevas, según una página dedicada a la directora de arte en cine, refirió: ella “hace escenografías, crea ambientes. Su toque es inconfundible (...) El toque mágico de Lucero también lo aplica a todas las casas que habita. Hay un estilo de los 60 que Lucero inicia. Algunos artistas que hacen ensamblajes y collages la imitan, pero les falta el duende del que hablara Gómez de la Serna”.