El llanto del desprendimiento, a veces se manifiesta por súplica, poéticamente se le dice a la madre que no me deje, se encomia a sus valores y cualidades, entonces la canción sigue expresando.

Todos me dicen el negro, llorona / negro, pero cariñoso / yo soy como el chile verde, llorona, picante pero ,sabroso.

En este lamento, se expresa el deseo de que, pese a nuestra condición, que, no obstante, el color de nuestra voz se nos quiere, se equipara el mexicano al chile y se afirma que pese a su sabor irritante y fuerte es digno se ser comido, siguiendo la misma línea de búsqueda y valoración positiva cantamos: Malagueña salerosa / besar tus labios quisiera / y decirte, niña hermosa, / que eres linda y hechicera / como el candor de una rosa. Flor silvestre y campesina / flor silvestre y natural / no te creen una flor fina / por vivir junto al nopal. No eres rosa no eres lirio / mucho menos flor de lis / pero adornas el martirio / y al cardo lo haces feliz.

El sentimiento de culpa que el niño siente ante el ninguneo y chinga que de ella se hace, a la vez que el elogio ante su dolor saliente en forma clara se expresa en: Ese rebozo blanco que llevas puesto / y entre bromas y risas vienes luciendo / nadie sabe las penas que lleva dentro / nadie sabe las penas que va sufriendo / sufre el orgullo herido por el desprecio / y en vez de arrinconarse triste a llorar / hoy se viste de bodas como una novia / con su rebozo blanco para cantar .

El sentimiento de tristeza por el abandono, la sensación de soledad y de lágrimas, a veces se proyecta y con toda razón en el dolor de ella para cantarle: Tienen sus ojos un raro encanto / tus ojos tristes como de niño / que no han sentido ningún cariño / tus ojos dulces como de santo .

Sería inacabable el número de canciones que hablan del abandono temprano, la falta de padre y la instalación de las neurosis o sicosis traumáticas que tan acertadamente describe mi maestro Santiago Ramírez.