La también compositora Georgina Derbez expresó: Lo conocí cuando vino a dar un curso al Cenart. Para sus alumnos fue una especie de apóstol de la música electrónica porque yo ni siquiera sabía usar la computadora con un programa. Fue un maestro extraordinario y un músico como no hay otro igual porque no hay en México quien haga música electrónica como lo hacia él. Siempre estuve bajo su cobijo y sus consejos. Estaba por abrir una maestría en música electrónica y yo tenía el plan de unirme a ella. Me impresiona cómo siempre tuvo el empuje y la fortaleza .

La creadora Marcela Rodríguez indicó: Se nos fue un gran compositor mexicano: el maestro Javier Álvarez, gran talento, sensibilidad, creatividad, originalidad y además un ser de una gran calidad humana. Lo vamos a extrañar mucho.

El compositor Eduardo Soto Millán, conmovido por la noticia, comentó: No tengo palabras, siento la fuerza de un silencio. Se ha ido un gran compositor, sí, pero ha partido un amigo quien, casualmente, hace poco habitó uno de mis sueños, e intenté hablar con él..., ya no me contestó. Aunque hace tiempo no nos veíamos, extraño nuestras vivencias pasadas. Un gran compositor se ha ido y agradezco la herencia musical que nos deja. Ahí está él, en cada nota y cada silencio musicales .

El cineasta Guillermo del Toro escribió en Twitter: “Javier le dio a Cronos una hermosa voz con su música y su generosidad. Su enorme corazón, talento y sentido del humor son inolvidables”.

El director de orquesta Ludwig Carrasco, en la misma red social, publicó: Gracias, querido Javier por tu amistad, por tu entusiasmo inagotable para crear proyectos culturales y por tu música. Se te echará mucho de menos .