Damon Lindelof, guionista y productor, también se manifestó a favor de la huelga. No creo que los líderes ni los miembros del sindicato sean irracionales. Considero que el negocio ha cambiado de forma radical. Nuestro acuerdo debe reflejar ese cambio. Lo que pedimos no es descabellado. Creo que los estudios saben que lo que le den a los guionistas, se lo deben proporcionar al Sindicato de Actores y al de Directores. Pienso que este último va a iniciar sus negociaciones pronto y ojalá apoyen nuestra postura , señaló.

“Necesitamos repensar estructuralmente cómo las personas de todos los estratos pueden ganarse la vida ahora que tenemos estos servicios de streaming. Los actores que solían vivir de regalías ya no pueden porque les pagan por día. Va todo al servicio de las plataformas, y no ven ni un centavo después”, declaró Elizabeth Olsen.

La huelga ha llevado a que se suspendan temporalmente numerosas producciones, como Late Night with Seth Meyers y The Late Show with Stephen Colbert. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos cuenta con el apoyo de numerosas estrellas de Hollywood, que ya se han pronunciado públicamente a favor del paro de labores.

“Apoyo a todos mis compañeros guionistas, porque merecen lo que piden y nada de eso es irracional. Todas las ganancias están en el streaming, no compartimos esa riqueza”, subrayó John Leguizamo.

Haré lo que sea para apoyar al sindicato. No podría hacer el programa sin guionistas. Los respaldo en todo momento , apuntó Jimmy Fallon, cuyo programa ha sido afectado por la huelga.

“Estoy con el Sindicato de Guionistas. Si avanza, todos lo haremos, y es importante mantenerse al día con nuestro gremio en constante cambio. Los aumentos en la compensación y las regalías del streaming están muy atrasados; el modelo basado en el éxito es una adaptación que debe hacerse para comprender mejor el valor de nuestras historias. Espero que haya un acuerdo rápido y justo”, dijo Gabriel Luna, actor de The Last of Us.

Apoyo al Sindicato de Guionistas. A los que lamentan la huelga, les diría que proporcionen a los escritores lo que necesitan para tener una vida segura y sostenible. Espero que sus demandas sean satisfechas, y pronto , pidió Liv Hewson, actriz de Yellowjackets.

El salario disminuye a medida que el negocio crece. Cuanto antes los estudios se tomen en serio nuestras creaciones, mejor para todos , opinaron Phil Lord y Chris Miller, ganadores del Óscar a mejor cinta de animación por Spider-Man: Un nuevo universo.