Miércoles 26 de abril de 2023, p. 4

La música K-pop es un maremoto que ha llegado a todo rincón del orbe con sus grupos y solistas que combinan melodías y ritmos adictivos, coreografías ingeniosas y una superproducción.

Los videoclips, subidos a YouTube, son su plataforma preferida de exhibición. Por ella desfilan jóvenes que desde niños pasan años en agotadores entrenamientos aprendiendo a cantar y a bailar para llegar al principal objetivo: el mercado masivo.

La cultura popular coreana, también conocida como la ola coreana (Hallyu, en coreano), abarca culebrones televisivos, películas, danza, videojuegos, comida, moda y sobre todo el K-pop, que hoy día tiene como punta de iceberg a los grupos BTS –en el rubro de los hombres– y a Blackpink, que esta noche se presenta en el Foro Sol, concierto por el que se llegan a pagar boletos hasta de 35 mil 400 pesos para la llamada Pink Pit VIP Experience. Es decir, estar en la prueba de sonido, en el show frente al escenario, así como recibir un regalo personalizado.

El inicio

En junio de 2011, Le Zénith de París, uno de los más grandes foros de Francia, estaba lleno de chavos. El acto, una actuación conjunta de cantantes surcoreanos que fue registrado como el debut oficial del K-pop en un escenario europeo. La audiencia, que había conocido a estos grupos a través de YouTube enloqueció al verlos en vivo.

Según el libro The Korean Wave, A New Pop Culture Phenomenon, una de las razones por las que el K-pop ha llegado a ser amado a nivel mundial es que ahora el público ya no compra discos físicos ni ve la televisión. Hoy día, la Internet y las redes sociales son los canales que promueven a un grupo tras otro.

En el distrito de alta gama Gangnam (el nombre no es ajeno recordando al cantante Psy con su rola pegajosa Gangnam Style), en Seúl, existen varias academias en las que nacerán las futuras estrellas del pop. En éstas, con una disciplina de mucho rigor que, incluso ha sido criticada por una sobrexplotación, niños y jóvenes toman clases de música, baile, canto, composición y actuación. La idea: intentar ser los próximos ídolos.

Hay que recordar que en México, en 2018, el grupo Super Junior agotó los boletos VIP en menos de 3 minutos para un espectáculo en la Arena Ciudad de México, donde se reunieron más de 22 mil seguidores. Así, los artistas de Corea del Sur han llegado a la listas de popularidad en innumerables ocasiones desde que una de las primeras agrupaciones de chicas, Wonder Girls, lo hizo por primera vez en 2009.

Pero todo viene desde los estudios que generan canciones para los grupos y las comercializan, creando una industria que se ha erigido casi como explotadora, tras hacer firmar a las y los artistas contratos a largo plazo que dictan su comportamiento privado, su conducta pública y hasta su vida amorosa, tanto que los ha llevado a lugares extremos. Basta recordar los suicidios de algunos egresados del movimiento, que se han atribuido a este tipo de vida. Por ahí suenan los nombres de Sulli, Jonghyun, Seo Min-Woo, Seo Jae-Ho, Kim Jin-soo (Tany), Ahn So Jin, EunB, Rise, Kim Min Soo, Sung In Kyu, U;Nee y Lee Seo Hyun.

Vida enclaustrada de una estrella

Pese a esto, la vida enclaustrada de una estrella del K-pop es codiciada por miles de adolescentes en Corea del Sur, lo que ha hecho que esa música crezca dejando derramas de miles de millones de dólares.

Antes de la liberalización de los medios de comunicación de Corea del Sur a finales de los años 80, la música producida por las cadenas de televisión eran principalmente baladas con viejos estándares pop. Sin embargo, después de 1987, la transmisión de radio del país se expandió rápidamente y los surcoreanos estuvieron expuestos con mayor regularidad a más variedades de géneros de fuera del país.

El K-pop es un género inusual, porque tiene una fecha de inicio definitiva, gracias a una banda llamada Seo Taiji and Boys, liderada por Seo Taiji, quien había sido miembro de un grupo de metal que después se separó y luego recurrió al hip-hop, reclutando a dos bailarines para completar la formación. Seo Taiji and Boys se disolvió en 1996, pero allanó el camino para otros.