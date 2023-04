L

a Universidad Veracruzana (UV) brindó el 29 de marzo merecido homenaje al maestro Rodolfo Popo Sánchez por su trayectoria musical y contribución al prestigio artístico de esa casa de estudios logrado con la Orquesta Universitaria de Música Popular (OUMP), la cual dirigió con acierto durante 11 años.

Fue una noche especial. La sala Emilio Carballido, del teatro del estado Ignacio de la Llave, de la ciudad de Xalapa, lució repleta; en las primeras filas autoridades de la principal casa de estudios de Veracruz, encabezadas por el rector Martín Aguilar Sánchez, formalizaron el acto en el que Popo Sánchez, originario de Uruapan, Michoacán, tomó la batuta para dirigir de nuevo a su orquesta, con la que recreó parte de su obra, entre la que destaca su planteamiento de arreglos orquestales de gran formato a la música tradicional mexicana.

Una charla a propósito de ese homenaje, el rencuentro con su orquesta y el jazz, su pasión, se dio después de esa noche, en la que el reconocimiento también lo fue del público asistente que le aplaudió y ovacionó en todo momento.

A mí no me gustan los homenajes porque, como me dijera alguna vez Armando Manzanero, luego la gente se muere , comenzó por decirnos Popo Sánchez sonriendo, mientras desayunábamos en un céntrico hotel de la capital veracruzana.

La verdad es que, para mí, fue muy emocionante, ya que la Universidad Veracruzana es una institución muy significativa en mi vida profesional; gracias a ella he vivido grandes emociones y satisfacciones (...). La UV es el parteaguas en mi carrera. Siempre estaré agradecido por las atenciones que he recibido en los momentos más difíciles de mi vida, y dirigir a la OUMP es una muestra del apoyo y la confianza que me han dispensado , destacó.

Popo Sánchez reside en Xalapa con su esposa, Teresita, desde hace 15 años. Aquí, contó, ha encontrado estabilidad y una buena forma de vivir.

Llegué en 97 a dirigir la orquesta, en la que estuve 11 años ininterrumpidos, y he recibido el mejor trato tanto de las autoridades universitarias como de los gobernadores de la entidad. Antes de eso tuve la opción de quedarme en Marruecos, invitado por el rey Hasán II para organizar su orquesta, pero ya tenía el ofrecimiento de aquí y decidí por Veracruz.