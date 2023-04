The New Sins de David Byrne predicó en el desierto. Presentando el librillo como un ordenador para el ojo , plantea que los pecados son invenciones de un Dios que puede cambiarlas caprichosamente: Él ha de ser amoral, un exquisito artesano de lo encantador y lo terrible, probablemente para su propio pasatiempo .

Sin embargo, hace dos décadas propuso cambiar nuestro repertorio de pecados y nadie le hizo caso, lo cual es una pena. Nos hubiera al menos incomodado sanamente. Publicó The New Sins/Los nuevos pecados (bilingüe) con Dave Eggers, otro de sus cómplices peculiares, poco antes de que éste mudara de Nueva York a San Francisco su editorial McSweeney’s Books. Habían caído las Torres Gemelas, el presidente Bush emprendía una guerra estúpida y Eggers quería establecer una escuela infantil de escritores.

He aquí la lista: caridad, sentido del humor, belleza, ahorro, ambición, esperanza, inteligencia/conocimiento, satisfacción, dulzura, honestidad y limpieza. Uno sólo de ellos basta para condenarnos al Infierno que nos hacemos personal e íntimamente (único lugar donde el pecado existe).

La caridad, por ejemplo, es un juego de poder donde, so pretexto de la ayuda, permite controlar de forma no muy sutil a otro grupo . El sentido del humor nos permite cosificar a los demás, convertirlos en objeto de burla, ironía y entretenimiento ; la comedia resulta abominable, la risa es el sonido de un animal patético y sin remedio . La belleza falsifica la verdad, enmascara la realidad del cuerpo que se pudre bajo un magnífico esfuerzo de arte funerario . El ahorro nos lleva a dejar los placeres para más tarde y hacernos mártires. Veamos la ambición: luchar, lograr, abandonar a la propia familia y amigos por una oportunidad para la fama y la fortuna ¿es un valor digno de tener en cuenta? .

Pero la esperanza tiene más peso que todos los pecados juntos . Facilita a los humanos sufrir diaria y eternamente . Nos hace pensar que la vida está estructurada en etapas lógicas . A causa de la esperanza la gente permanece ciega a la verdadera belleza del universo, que no tiene sentido ni moral .

La inteligencia no es de fiar, el autonocimiento nunca pasó de ser una forma de narcisismo erótico y todos los pecados están basados en el conocimiento ; el desborde intelectual de ideas lógicas, racionales e inútiles precede al pensamiento digital y todo lo que haya de binario en nuestro mundo contemporáneo . La satisfacción obedece a una falta de oxígeno en el cerebro . La dulzura es territorio de Leviatán, un templo egipcio lleno de arañas y serpientes. La honestidad le parece inferior a la ficción: Nuestros queridos exigen honestidad cuando en realidad lo que desean es una mejor ficción . La limpieza del mundo moderno es un pecado contra la naturaleza .