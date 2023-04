Vi un anuncio en un periódico para estudiar en el Teatro Nacional. Allí también era posible aprender danza contemporánea. Quería ser actriz, (pero) la danza me sedujo , cuenta.

Collazo, que encarna a una joven humilde que se ve obligada a prostituirse en los casinos frecuentados por la mafia estadunidense, recuerda a un Kalatózov muy amable y delicado , que se comunicaba con los actores mediante un traductor.

A pesar de las precarias condiciones materiales, el resultado fue una película con una impresionante fotografía en blanco y negro y virtuosos movimientos de cámara, con secuencias innovadoras para la época.

Sin embargo, el filme no alcanzó el éxito esperado. Se estrenó en 1964, en un momento en que Fidel Castro y Nikita Jrushchov estaban enfrentados.

Juzgada demasiado poética y portadora de una visión exótica de la isla caribeña, en La Habana apenas se proyectó, recuerda la actriz.

La película no tuvo éxito, me decepcioné un poco , explica Collazo, que no volvió a un plató cinematográfico y que, seis décadas después, es uno de los últimos testigos de aquella aventura.

Hubo que esperar a la década de 1990 para que el filme saliera del olvido. Francis Ford Coppola y Martin Scorsese lo descubrieron en 1993 y quedaron deslumbrados. La versión restaurada de la película fue galardonada con un premio en Cannes en 2004. Actualmente se estudia en las escuelas de cine.

El desafortunado destino del filme no impidió a Collazo continuar en el mundo de la imagen por medio del modelaje, donde también impuso su belleza y talento, luego de ser descubierta en una calle de La Habana por el fotógrafo Alberto Korda, autor del más famoso retrato de Ernesto Che Guevara.

Korda le propuso posar profesionalmente. Era excepcional en la época escoger a una mujer negra. Fue uno de los que más me promocionó , precisa esta profesora de danza contemporánea, ahora jubilada y que vive sola tras la muerte de su esposo italiano.