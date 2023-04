Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 7 de abril de 2023, p. 3

Los niños deberían reunirse una vez a la semana para ver a quién le pueden hacer un bien . Esta frase del poeta José Martí es recordada a La Jornada por Carlos Alberto Tin Cremata, director teatral y pedagogo cubano, fundador de La Colmenita, compañía de teatro única en el mundo en la que, antes de ser artista se aprende a ser buena persona .

Un visitante al Complejo Cultural Los Pinos calificó como de ensueño la tarde del miércoles: cielo azul, el verdor habitual del recinto, donde se vio a mucha gente joven compitiendo en un torneo importante de ajedrez y lo mejor: presenciar una obra de teatro musical como la ofrecida por La Colmenita, compañía infantil que tiene sus orígenes en el grupo teatral La Colmena, creado por Cremata, quien comentó a este medio: cuando arte e infancia se juntan, lo único que puede surgir es una bomba de amor .

Y esa explosión de buena lid causó destellos en la nueva plaza jacarandas –como la nombró, previo a la presentación, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto–, donde se presentó La cucarachita Martina, cuento musical que hizo que los presentes tuvieran su dosis de amor por medio de la música ofrendado por un grupo de niñas y niños, dueños de un aura hermosa que ven en el escenario el camino para crecer como buenas personas.

Embajadora de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), La Colmenita es un proyecto pedagógico que utiliza herramientas teatrales para transmitir valores éticos y estéticos.

“La Colmenita nos enseña muchos valores, entre ellos el aprender a vivir con la sociedad en general. Nos inculca el arte de manera que lo podamos transmitir para ser mejores adultos. En mi caso, me ha dado el deseo máximo de ser actriz, pero lo mejor: me ha enseñado valores y cosas lindas que me llevo para toda mi vida… En La Colmenita se aprende a ser buen ser humano”. La anterior es la voz de un ratón de nombre Charro Díaz, uno de los personajes protagonistas de la obra, la cual habla de una cucaracha que se va a casar y tiene que elegir entre varios pretendientes, entre los que se encuentran dos ratones, un chivo, un gallo, un oso y una calandria.

El ratón Charro Díaz, que canta unos tres o cuatro números en el montaje, es en realidad Sofía Viñas Rodríguez, parte de La Colmenita desde que tengo tres añitos. Ahora tengo 13. Me quiero dedicar a la actuación, pero no todos los niños que entran a la compañía quieren hacerlo para estudiarla. De hecho, la mayoría no elige esa carrera años más tarde. Porque La Colmenita nos enseña esencialmente a ser buenas personas , dice Sofía, quien ya ha presentado obras con el grupo en Panamá y Ecuador. Es hermana de quien encarna a la cucaracha enamorada Martina, que es Camila Viñas, quien llegó a la compañía por medio de un taller de teatro, en el que “un día, la hija de Tin nos vio actuar y nos invitó”.

Ella comparte que lo que más le gusta de la obra es que nos enseña a ser buena gente, porque al final con quien se queda no es el personaje más bonito, y eso te dice que lo que importa es el interior no lo de afuera .

Colectivo teatral encaminado en lo social

Para otro ratón, éste de nombre Mingollo Pérez, cuyo nombre es Iván Luis y otro de los protagonistas, una de la cosas más importantes de hacer teatro, cantar y bailar es que cuando lo hacemos no sabemos si la gente se siente bien y con la obras los puedes hacer felices .

La Colmenita tiene sus orígenes en 1989, cuando Iraida Malberti y Carlos Alberto Cremata (madre e hijo) dirigen un gigantesco espectáculo acuático (Sinfonía para una perla) en una importante base náutica cubana. Al transcurrir unos meses de aquel show se deciden formar un pequeño grupo de actores para trabajos fílmicos. Y es entonces, que el 14 de febrero de 1990 se reúnen los primeros 14 integrantes que fundaron el grupo.