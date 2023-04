Hay quien adquiere no uno ni dos, sino hasta siete u ocho ejemplares por menos de 500 pesos, como hizo el médico cirujano Raymundo Solís Gómez, de 23 años, quien acudió a este gran remate acompañado por una amiga con la finalidad de hacerse de la novela Persuasión, de Jane Austen.

Los hay para todos los intereses y gustos. Técnicos, de historia, ciencias, filosofía, derecho, economía, religiosos, clásicos, de narrativa, de poesía, infantiles, de ensayo… Son miles de libros que han pasado largo tiempo, injusta e inexplicablemente, arrumbados en la penumbra de bodegas y que ahora aguardan el momento para iluminar no sólo el rostro de quien los descubre de entre un botadero, sino el bagaje, el conocimiento o la imaginación, según sea el caso, de quien habrá de leerlos.

Al no encontrarla, refirió, aprovechó que hay libros muy buenos y a precios superaccesibles , y compró seis títulos, entre ellos No será la tierra, de Jorge Volpi; La vida nueva, de Orhan Pamuk, y Dos años, ocho meses y veintiocho noches, de Salman Rushdie.

Me voy muy contento, gasté muy poco. Es la primera vez que vengo a este remate de libros. Me parece una estrategia adecuada de fomento de la lectura y la cultura hacia las personas. Voy de manera frecuente a las librerías, pero pienso que para quienes no lo acostumbran, ésta es una buena forma de invitarlas a leer.

No es poco común encontrarse entre las carpas con personas que llevan consigo una ancha resma de libros, como doña Refugio, quien a sus 75 años acompañó a su nieto que quería comprar unos cómics y adquirió cinco libros. Y no me llevo más, porque ya estoy cansada y tengo mucho calor , confesó.

También es postal frecuente toparse con aquellos que portan varias mochilas e incluso maletas repletas de ejemplares, entre ellas las hermanas Nora e Itzel Peregrina, quienes rompieron el cochinito para aprovechar los descuentos; es que la verdad están rebién los precios . Ya con más de dos horas de visitar diversos expositores, ignoraban cuántos libros llevaban, lo que sí sabían es que entre las dos, apenas habían gastado menos de 2 mil pesos.

¿Cómo es posible ofrecer rebajas y promociones de esta magnitud? Ricardo Luna, de Macondo Libros, librería con sede en la capital del país, explicó que una de las vías es adquirir a las editoriales por mayoreo, lo cual permite que el precio sea diferente al que se ofrece al público. Otra manera, agregó, es comprar bibliotecas usadas.