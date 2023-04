“Se nos ocurrió hacer un desconcierto –apuntó– con la agrupación de rock para niños y no tan niños, porque nos conocimos hace 40 años en un parque de diversiones; nos hicimos amigos y siempre platicábamos sobre algo que podríamos hacer juntos, sin que se pudiera concretar. Es hasta ahora que el sueño se nos hizo realidad para presentar un espectáculo conjunto luego de tantos años de coincidir en festivales o temporadas teatrales”.

Sobre el uso de nuevas tecnologías entre los niños, lo que podría quitar atractivo a los espectáculos escénicos infantiles, sostuvo: En esencia, no creo que suceda porque los videos, la televisión, las tabletas o teléfonos, no tienen nada que ver con el teatro, porque éste es un fenómeno vivo, igual que la música. Afortunadamente, todavía no se pierde la capacidad de asombro entre los niños, y nosotros aún los sorprendemos con cosas sencillas .

Esta comunión entre el público y los artistas se genera porque rompemos la cuarta pared e integramos a los asistentes a manera de juego; son espectáculos que en hora y media la familia completa está feliz y gozosa .

Durante más de 40 años de manera ininterrumpida, los niños se han deleitado con las propuestas de La Trouppe y ¡Qué payasos!, que son referente del arte y la cultura de nuestro país; cada uno con su estilo han representado a México en festivales nacionales e internacionales y han recorrido el país en plazas, foros, teatros, televisión, radio y cine .

Así Lady Lucas, Toño Canica, Noni Pelusas, Titirola, Moñeta y Pável compartirán el escenario con Nacho Mostacho, Beto Batuca, Vito, Emiliano Bahena Mendoza y Rodrigo Moreno en un desconcierto dirigido por Sylvia Guevara y Alberto Rubio Aceves, con música original, arreglos y composición de Marco A. Serna.

La Trouppe y ¡Qué payasos! en desconcierto, en el contexto de la segunda edición de la Fiesta de las Infancias y sus Derechos, se presentarán con dos funciones el sábado 22 de abril, a las 13 y 18 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, Centro Histórico, a unos pasos del Metro Allende.