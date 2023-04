Smith aseguraba que The Cure no estaba de acuerdo con el controvertido modelo de precios dinámicos de Ticketmaster, cuyas prácticas calificó de estafa codiciosa .

No estamos de acuerdo con el precio dinámico, aumento de precio o boleto platino porque, ¿es una estafa? , dijo Smith. Ante ello, le propuso usar su plataforma Verified Fan, que, le aseguraron, ha logrado reducir el porcentaje de boletos en reventa hasta 5 por ciento. The Cure aceptó y tuvimos la última palabra en el precio de todos nuestros boletos para esta próxima gira, y no queríamos que esos precios se distorsionaran horriblemente por la reventa .

Aunque después de conversar con Ticketmaster se acordó con nosotros que muchas de las tarifas que se cobran son excesivamente altas, y como gesto de buena voluntad, ofreció un rembolso de 10 dólares por entrada a todas las cuentas de fanáticos verificadas por el precio de entrada más bajo, y un rembolso de 5 dólares por boleto a todas las cuentas verificadas de fans para todas las demás transaciones de costos de entradas para todas las presentaciones .

Sin embargo, hay que decir que fanáticos que consiguieron boletos a través de la venta verificada de fans terminaron pagando más en tarifas de servicio, instalación y procesamiento de pedidos que por los boletos reales. Un tuit viral mostró que una entrada sencilla costaba 20 dólares, pero las tarifas adicionales superaban 21, o sea, más caro el impuesto que el valor del ticket.

Como dato, el primer espectáculo de Ticketmaster fue un concierto con el grupo Electric Light Orchestra en 1977, donde se demandó un precio de 6.50 dólares por entrada, con un cargo por servicio de 0.25, según el libro Ticket Masters: The Rise of the Concert Industry and How the Public Got Scalped.

No hay que olvidar que legisladores estadunidenses están tras este monopolio. Amy Klobuchar, senadora demócrata por Minnesota, dijo que los precios de los boletos y las comisiones son tan elevados que los espectáculos resultan demasiado costosos para muchos fans. Según Klobuchar, las comisiones por entradas suponen actualmente 27 por ciento del precio del boleto, y pueden llegar hasta 75 por ciento.