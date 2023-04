Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 3 de abril de 2023, p. 8

El tatuaje dejó de ser una práctica masculina en menos de tres décadas. Ahora tres de cada cinco personas que se tatúan son mujeres y con la característica de ser cada vez más grande y visible, sostuvo Eduardo Cuervo Licea, quien organizó junto con el Archivo General de la Nación (AGN) la exposición Archivos y tatuajes: la piel como soporte.

El archivo desarrolló una galería virtual de esta muestra en el sitio https://bit.ly/3KuorTW.

En entrevista con La Jornada, el responsable de La Casa del Tatuador explicó que “más allá de la gráfica, el tatuaje se origina porque las personas necesitan materializar un sentimiento. No tiene tanto que ver si está bonito o feo, si es grande o chico, es más bien marcar el momento que estás viviendo.

La pandemia fue una época en la que todos sufrimos mucho, y haber pasado por una situación tan grave se materializó en estos tatuajes. Generalmente se les vincula con esa palabra: resiliencia.

Licea opinó que el aumento del tatuaje en las mujeres “tiene que ver con la liberación femenina. En los años 90 del siglo pasado era como de 70 por ciento de hombres y 30 de mujeres; ahora la proporción está en 40 y 60. Desde mi punto de vista, tiene que ver con la idea de: ‘soy dueña de mi cuerpo y puedo hacer con él lo que quiera’.

El tatuador con más de 30 años de experiencia, explicó que también ellas generalmente se hacen cosas muy dulces o muy extrañas y fuertes. Entre flores y frases con las que recuerdan su fuerza, que sobrevivieron y tienen que irse por un camino .

Relató que este fenómeno ha sido muy elitista, que sólo se tatuaban las esferas más altas, y también ha estado superabajo, que sólo tatuaban a los esclavos. Ahora ya no hay distinción. He tatuado a médicos, diputados, senadores, sicarios, narcotraficantes, enfermeras, mecánicos, licenciados y dentistas. El estigma que se tenía en los años 70 y 80 del siglo XX ya no existe .

Cuervo contó que la imagen que se pone cada persona significa sólo para el portador , por ejemplo la A , de anarquía puede significar también el nombre de una hija. El símbolo nazi, la suástica, hay quien se la tatúa porque cree que es por la supremacía blanca y otros porque son de la cultura hindú .