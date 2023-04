E

sa poesía a la que no son ajenas la cultura del mundo, la lengua de nuestro tronco común, la gran literatura a escala íntima. Y la filosofía que, con la poesía y la música, son las únicas disciplinas sin progresión, existen en sí desde el principio, no se desarrollan . Ante creadores-lectores como David Huerta, uno entiende por qué la poesía es indestructible.

La reverberación lezamiana es constante en su abundancia verbal y referencial, pero no necesariamente le va la etiqueta de barroco, a menos de que se ponga gongorino (como testifica la filóloga Martha Lilia Tenorio). A la vez explora la poesía crítica, sensual pero cerebral, de la estela paciana. No pretendo abusar aquí de la comparación y la un poco obvia simplificación de sus fuentes poéticas, pero David dio con una síntesis de esa doble vocación hispanoamericana en un tono por lo demás muy propio.

Desde El jardín de la luz (1972) hasta El cristal en la playa (2019) rebasa la mera fusión de raíces y se interna en su propio bosque existencial. David nació no sólo de familia poeta, sino poeta por natural disposición, lo cual explica la soltura, la aparente facilidad de su rigor. Un momento extremo, la apuesta por una totalidad que como siempre resultará inalcanzable, materializó Incurable (1987), el poema inaprehensible por antonomasia de tan sólido, de tan único, de tan inabarcable.

Cabe suponer que su cabeza no paraba ni le concedía tregua, pero él supo darse, expresarse, en el leer y el escribir de nuestros clásicos, del Siglo de Oro a los modernos, y salir siempre con algo en las manos.

Más que biográfica, autorreferencial, su poesía nos alude desde la misma voz que viene de una luminosidad encaminada a lo oscuro, que no necesariamente es turbio; la oscuridad puede alcanzar la transparencia. Su doble horizonte no le da reposo, y no deja de maravillarlo:

“Dirás una o dos veces que divago, sin

explicar las cosas, como si aparecer en la

cabellera del ángel no fuera suficiente,

como si en la sopa común pudiera no

aparecer el Unicornio, alucinado y

perfecto, numeroso y nombrado.”

A confesión de parte ( Sweet Angel ), nada que argumentar: