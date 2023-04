E

l caso real de nota roja ocurrido en 2001 en la ciudad sagrada de Mashhad, en Irán, protagonizado por un feminicida serial, Saeed Hanaei, conocido como Araña asesina, causó tal revuelo que un año después inspiró el documental And Along Came the Spider de Maziar Mahari (disponible en YouTube), y una cinta de ficción, Killer Spider (2020), de Ebrahim Irajzad. Araña sagrada ( Holy Spider, 2022), tercer largometraje de Ali Abbasi, cineasta iraní radicado en Dinamarca, narra de nueva cuenta la saga criminal de Hanaei, obrero y padre de familia de apariencia pacífica, que por las noches recorría las calles a bordo de una motocicleta en busca de prostitutas que en su opinión profanaban la ciudad santa haciendo prosperar en ella el vicio y el pecado. Su convicción era clara: él estaba llamado a ser el justiciero elegido, el brazo armado de una sociedad deseosa de protegerse del mal.

En esta nueva versión fílmica de los hechos, desde Teherán llega a Mashhad la joven Rahimi (Zar Amir Ebrahimni), una periodista dispuesta a dar seguimiento a la investigación de los crímenes, quien termina exponiéndose, con temeridad, a ser objeto de un tratamiento similar al de las víctimas, ya sea por la parte asesina o por la propia autoridad policiaca que la persigue y que pudiera estar garantizándole cierto grado de impunidad. Queda claro para el cineasta que en una sociedad tan institucionalmente patriarcal como la iraní, las mujeres deben recelar y protegerse de una misma vocación misógina por parte de los criminales y de un aparato de justicia corupto. En este sentido la cinta es profundamente pesimista.