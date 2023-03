Jorge Caballero

Martes 28 de marzo de 2023, p. 5

Después del anuncio del cierre definitivo del Multiforo Cultural Alicia, sito en avenida Cuauhtémoc 91-A y tras 27 años de actividad, los integrantes del colectivo buscan hacer una cooperativa para continuar, fomentar e impulsar la música y cultura alternativa de la Ciudad de México, informó Ignacio Pineda en entrevista con La Jornada.

Pineda, quien detenta la figura moral y física del colectivo del emblemático foro de la colonia Roma, dijo: “Creo que ya se acabó el ciclo del Alicia. Si queremos seguir hay que cambiar, a los compañeros alicios les pedí desde hace un año que hicieran cooperativa; una parte decía que sí y otra que no porque era muy engorroso. Tomamos unos cursos para aprender qué es una cooperativa, y la gente que los impartió manejó la idea de que todos éramos propietarios, todos somos patrones y todos ganaríamos igual. Entonces, el equipo más especializado del Alicia –los ingenieros y los técnicos– me dijjo: ‘No se vale, yo ya estudié ingeniería cuatro años, tengo documentos. Cuando sonorizo un grupo me ganó 2 mil 500 y ponerme a ganar lo mismo que el chavo que levanta envases en el Alicia, como que no se me hace justo. Uno de luces me dijo lo mismo, y el equipo me dijo también, además de los horarios de trabajo’”.

Agregó: Me puse a investigar cómo podíamos ajustar esa situación y llegué al caso de la Cooperativa Pascual, empresa donde no perciben lo mismo un ingeniero químico y un repartidor; hay diferencias de sueldos y de horarios. Sí se puede diferenciar sueldos; no todos tienen que ganar lo mismo. En eso estamos en entrarle a formar una cooperativa .

Otra de las cosas que hace que los alicios sigan con la cosquilla de retrasar el abandono es porque, explica Nacho Pineda, “la gente nos pide que sigamos, que haya actividades. Quizá va a haber una boda colectiva, si los contrayentes llegan a ponerse de acuerdo. Cuando hicimos la última actividad del cierre, se me acercó una parejita que conozco desde hace 10 o 12 años, asiduos al foro, y la chica me dijo: ‘Me hubiera gustado casarme aquí’, y le dije: ‘¿De verdad?, está refeo el Alicia’.

“Haremos una fiesta colectiva, porque les dije que si juntaban diez parejas se armaba el casorio colectivo, y ya van como 20 o 30 parejas apuntadas. El miércoles vienen a ver la fecha, que quizá sea para finales de marzo o principios de abril, y se hace esa boda. Nomás les digo que hay que ver todos los documentos y los requerimientos para que venga un juez a casarlos a todos.

Me asombra que todavía la gente se quiera casar, y quiere que el Alicia sea el lugar.

El foro tiene cifras impresionantes por estos 27 años: el debut de casi 33 mil grupos, elaborar más de seis millones de carteles y haber llevado a cabo 6 mil actos culturales.