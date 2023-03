Las palabras no se avienen con el silencio que las despoja de su virtud primera, que es la de volar libre desde la boca a los oídos, despertar y de advertir, desvelar y develar. Las palabras de los libros quedarán siempre ahí, aceradas y punzantes. Y siempre volverán a los ojos cada vez que abramos un libro un día prohibido para decirnos otra vez lo que los tiranos, desde sus sueños maléficos de grandeza y de poder, no quisieron oír, o quisieron prohibir.

Los libreros nos rechazarán. Las tropas de asalto de las SS romperán los escaparates. La palabra ha muerto. Los hombres ladran como perros , escribe Joseph Roth en una carta a Stefan Sweig en octubre de 1933 con poder más que adivinatorio de la catástrofe nazi que se acercaba para cercar y cercenar vidas y hacer arder en hogueras las palabras.

Lengua mía fiel, te he servido, has sido mi patria porque me faltaba cualquier otra , escribe Czeslaw Milos, condenado a la inexistencia en Polonia, porque todos sus libros habían sido prohibidos y él condenado al destierro.

Pero es imposible borrar las palabras. La literatura es la única forma de seguridad moral que tiene la sociedad, aunque sólo sea porque trata, de principio a fin, sobre la diversidad humana y ésta es su razón de ser , viene a recordarnos desde el destierro otro proscrito Joseph Brodsky.

En América Latina, que es mi patria, y en España, que es asimismo mi patria, sus escritores han fraguado su vida alguna vez en el fuego del exilio, que ha moldeado sus soledades y sus esperanzas. Y ese vislumbre del regreso a la tierra perdida no cesa en la memoria, ni cesa en la lengua siempre despierta.

País de mi memoria, donde nací y morí y tuve sustancia, huesitos que junté para encender, tierra que me enterraba para siempre , dice Juan Gelman, exiliado de su patria por otra dictadura, al fin y al cabo cada quien ha tenido la suya, su pedazo de pan amargo en la lengua es tragada.

Y desde aquel lado, del otro lado del vasto territorio de La Mancha, océano mediante, adonde tantos españoles fueron a hacer la América en su exilio, Luis Cernuda escribe: Si yo soy español, lo soy a la manera de quienes no pueden ser otra cosa. Y entre todas las cargas que al nacer yo, el destino pusiera sobre mí, ha sido esta la más dura. No he cambiado de tierra porque no es posible a quien su lengua une hasta la muerte otro menester que la poesía .

Si yo soy nicaragüense, lo soy a la manera de quien no puede ser otra cosa. Nicaragüense de mi lengua, que es la lengua en boca de todos, desde la que no hay exilio posible porque la lengua me lleva a todas partes, me quita cárceles y destierros, y me libera. La mía es una lengua sin fronteras. La lengua que nadie puede quitarme y de la que nadie puede desterrarme. La lengua que es mi patria.

*Discurso en la ceremonia de apertura del CILE en Cádiz