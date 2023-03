“Hacer periodismo cultural, aunque no con la intensidad que otros periodistas lo hacen –nos dice Erwin– me ha permitido abrevar en los libros y, a veces, con muchos autores, es decir con aquellos que he platicado para sacar la sustancia de sus pensamientos. Autores a los que nunca pagaré los instantes que me han levantado a vivir.

En entrevista con La Jornada, el autor nos dice que el propósito de esta compilación es traer a la actualidad un tiempo y una época pasada de la que no hay mucho testimonio.

“Mas la vida está aquí. Enfrente. Afuera. Y no aprendí

otra cosa más que escribir. Poco tiempo me he dado para otros menesteres. Quise ser médico o pintor. Pero no tuve escalpelo, ni pincel. Sólo pluma, símbolo del vuelo.”

Erwin saltó del linotipo y la prensa caliente (aquella que se hacía con metal) a lo digital. De este nuevo formato ha seleccionado estos 74 capítulos de su quehacer periodistico-cultural, cada uno de ellos antecedido con un prefacio poético, porque a Erwin le apasiona la poesía, él es en sí poeta: ahí están sus epigramas, sus décimas y sus versos de carcajada en las calaveras.

Reconocido como decano del periodismo tabasqueño, ha escrito mucho a lo largo de sus 53 años de ejercicio reporteril. ¿Por qué entonces inicias la compilación a partir de 2007? le pregunto. porque fue lo que encontré en la nube , me dice riendo. Por eso digo que la mayoría de mis textos están enterrados en las hemerotecas públicas y de los diarios en que trabajé, sobreviviendo a las inundaciones, el comején y la incuria .

De todas maneras el libro contiene episodios muy interesantes y divertidos. Como cuando opina de su amigo Bartolo Jiménez Méndez el brujo, jeque, sultán choco de 18 mujeres y 62 hijos dice: Puede cansar cuando escribe de política, cuando le hace al analista político, pero cuando usa el relato, cuando deja correr la pluma en asuntos domésticos, sorprende gratamente . O en su divertido Hablar como AMLO donde parte de una nota salida en la revista Algarabía que trata de descifrar el habla del tabasqueño para balconearlo .

“Hay muchos que dicen: ‘Yo soy tabasqueño y no hablo como López Obrador’. Y es que no todos los que nacimos y hemos vivido en Tabasco hablamos gracioso pero este artículo de Algarabía se refiere a aquellos que, antes que dejar de tomar pozol, prefieren renunciara la cerveza; a quienes comen caldode gallina cuando la temperatura es de 38 °C a la sombra, y a las seis de la tarde salen a tomar el fresco; y a quienes, cuando se ensucian la ropa, exclaman: ¡Ya me devané! ; a los que sólo comen un bocaíto , y a los que les encanta el chicharrón con puerco, la manea y la tortilla de maíz nuevo, o sea, de los chocos de corazón.

Por lo pronto esto. Luego le seguiremos.