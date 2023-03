S

uena el teléfono. Esther baja el volumen del televisor y se apresura a contestar:

Esther: –Cira, ¡qué bueno que llamaste! Me tenías preocupada. Marqué varias veces a tu casa y no contestaste, se me hizo raro porque me has dicho que en la tarde no sales.

Cira: –Fui a Federal antes de que cerraran. Va a ser el cumpleaños de mi sobrina Marlene y quise mandarle un regalito. Espero que le guste.

Esther: –Te oigo rara. ¿Qué te pasa?

Cira: –Estoy nerviosa por algo que me sucedió.

Esther: –¿Por qué? ¿Fue grave?

Cira: –No sé cómo explicártelo.

Esther: –Como sea, pero dímelo para que no imagine lo peor. (Ante el silencio de su amiga.) ¿Me escuchaste?

Cira: –Sí, claro. (Breve pausa.) Después de comer fui a buscar el regalo. Lo compré y cuando quise salir no pude encontrar la puerta.

Esther: –Te distrajiste; eso fue todo. No le des tanta importancia.

Cira: –Fue mucho más que eso. Pasé no sé cuánto tiempo dando vueltas y vueltas por todas partes y con una sensación molesta de que alguien me veía.

No sé por qué, pero me vi como una mosca atrapada en un frasco.

Esther: –Oye, ¡qué comparaciones!

Cira: –Es que así me sentí, te lo juro. Me puse muy mal. Temblaba, casi lloré. Una empleada se dio cuenta y se acercó a preguntarme qué buscaba. Se lo dije y muy amable me explicó que pasando la sección de vinos estaba la salida a la calle Olivos, y del otro lado, junto al departamento de caballeros, la que da a la avenida Poniente. No pude contestarle y mejor le pedí prestado el teléfono de la tienda para llamar al sitio de taxis. La pobre tuvo que subir hasta no sé dónde para obtener la autorización de su jefe, y en eso se tardó como diez minutos.

Esther: –Eso no habría sucedido si me hicieras caso cuando te aconsejo que te compres un celular.

Cira: –Sí, voy a pensarlo. Luego, ahorita lo que quiero es que me digas qué opinas de lo que me sucedió.

Esther: –Que no fue para tanto. Vivimos estresados, con prisa, con temor, llenos de números y de contraseñas, ¿cómo no quieres que se te olviden las cosas?

Cira:–Lo dices para tranquilizarme, pero sabes muy bien que a mi edad muchas personas empiezan a padecer demencia senil.

Esther: –Ay, por Dios, déjate de tonterías y ponte a hacer algo… No, ¿sabes qué? Espérame, voy a verte. Llego en quince minutos y por favor deja de darle vueltas a algo que no es importante. Sólo tuviste un olvido.

Cira: –Que me trajo un horrible recuerdo.

II

Las amigas se encuentran, una frente a la otra, en una sala ordenada y penumbrosa.