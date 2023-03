L

a presente semana comenzó con perspectivas alentadoras para una salida negociada a la guerra en Europa del Este, pues la visita del presidente chino, Xi Jinping, a su homólogo ruso fue ocasión para que Vladimir Putin refrendase su voluntad de estudiar el plan de paz presentado por Pekín hace un mes, y que tampoco ha recibido el rechazo explícito del mandatario ucranio, Volodymir Zelensky. Cierto es que en todo momento cada parte ha condicionado el inicio de conversaciones a términos que resultan inaceptables para la otra, pero al menos se atisbaba una posibilidad de cesar los combates.

Pero estas esperanzas se fueron desvaneciendo con el paso de las horas. El mismo lunes 20 en que Xi arribó a Moscú, el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, anunció que Washington entregará a Kiev otros 350 millones de dólares en material bélico que incluye municiones para cañones Howitzer y para los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (Himars, por sus siglas en inglés), proyectiles para carros blindados, misiles aire-tierra HARM, además de embarcaciones fluviales y armas antitanques. También el lunes, la Unión Europea alcanzó un acuerdo para invertir 2 mil millones de euros en proporcionar a Ucrania un millón de proyectiles de artillería a lo largo de 12 meses. Al día siguiente, el Pentágono aseguró que acelerará el envío de misiles Patriot y de tanques Abrams, a fin de que estén disponibles en el campo de batalla este otoño y no hasta el año entrante, como se preveía. El miércoles 22, el Parlamento de Suecia aprobó por 269 votos a favor y 37 en contra el ingreso del país escandinavo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una decisión que rompe con dos siglos de no alineamiento militar. Que la neutralidad no se haya roto ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial muestra cuán fuerte es la rusofobia occidental y hasta qué punto cohesiona a las élites europeas actuales.