Martes 21 de marzo de 2023, p. a10

Louis Tomlinson, quien por muchos años perteneció a la boy band inglesa One Direction, reunió a una muchedumbre en Plaza Oasis de la CDMX. Desde temprana hora de ayer, cientos de jóvenes se reunieron en ese centro comercial, donde se estrenó la película All of Those Voices, en la que Tomlinson da cuenta de su carrera, antes y después de haber pertenecido a la agrupación.