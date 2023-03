Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Martes 21 de marzo de 2023, p. 9

El trabajo y la vida de Pablo Ahmad están estrechamente relacionados. El argentino ha sido productor, instrumentista y compositor, mientras ha impregnado su música de tango, rock y ritmos mexicanos, como resultado de haber vivido la mitad del tiempo en su país natal y la otra en éste. Hay más mezcla que arraigo. Hace 22 años que vivo acá y llegué a los 21; tengo la mezcla perfecta en este momento, voy a cumplir 44 , señaló en entrevista.

Ahmad se define como “un pibe argentino que llega y se mezcla con todo. Y todo muy congruente en el sentido de la música, los amigos, las fusiones, las comidas. Soy eso, tengo un disco mío que se llama Un poco de tango y un cacho de todo, y soy eso”, agregó. No hay que tener muchas neuronas para fusionar música, sólo hay que hacerlo .

Señala que su actual forma de ver las cosas deriva de la influencia que ha recibido de otros. “Tiene que ver con las personas más que nada, porque la verdad es que en el estado en que me encuentro hoy trato de ser positivo, y cuando está todo muy mal tampoco me quejo mucho, por lo menos de la boca para afuera. Sí, internamente, uno siempre dice: ‘Dios, ¿por qué a mí?’, pero no lo digo porque me parece muy irrespetuoso”.

La base de su sonido, el tango, ha estado en él desde antes de asumir su relación con este género musical. Lo recuerda en forma de premonición: No te preocupes, el tango te espera , siempre era la frase. Como que en algún momento de tu vida, en general, él te va a encontrar”.

Cuando llegó a México, lo hizo para tocar el bandoneón junto con un grupo de tango afincado en Mérida, Yucatán. Más tarde se mudó a la Ciudad de México, donde comenzó a tocar en bares, todavía sintiendo mucha incertidumbre sobre su carrera.

“Uno elige vivir de algo, mientras tenés el sueño de estar trabajando con la pluma en la mano. Hay algunos que son más kamikazes, que dicen ‘yo no voy a hacer más nada, sólo esto’. Está bien, pero los que no, los que no se la juegan entero, y trabajan en bar y todo, hacen otro camino”, indicó.

Como en el ajedrez

Para él, ese también fue paso importante en su carrera. “En el medio de eso hay un montón de aristas que quizá sí son eslabones en la carrera de uno, pero vos decís: ‘bueno, ¿y ahora qué hago?, estoy en un bar’. Y ahí está el truco, es como el ajedrez, no arranca cuando ya estás por dar un jaque mate, tenés que hacer un montón de cosas, perder caballos e ir armándote con cada jugada que te hace el otro; y acá más o menos lo mismo”.