Cuando hablaba de luchadores viejos, desde luego no pensaba en sí mismo, aún activo, aunque ese fue el argumento por el que lo despidieron de la Triple A a los 55 años –hoy tiene 60–, empresa de la que fue fundador. Se refiere a esas personas mayores que ya no pueden ocultar el abdomen abultado y se mueven sin gracia en el cuadrilátero.

Hombres y mujeres que dieron sus mejores años para divertir a una audiencia que es al mismo tiempo comparsa, pero que llegado el momento no les perdona el deterioro.

Hay que prepararse para el retiro. Antes de dar lástima hay que irse, pero es difícil tomar esa decisión, porque la lucha libre es nuestra vida. La fama, el público, aunque uno debe estar consciente de que nos hacemos mayores, que perdemos la agilidad, pero no es fácil aceptarlo; es una decisión que nadie puede tomar, sólo el propio luchador , asumió.

El Fantasma, presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, relata en este 2023 la situación de los trabajadores del pancracio desde su experiencia como dirigente y trabajador.

En este oficio, si luchas, comes; si no luchas, no comes , resume de entrada.

El luchador, como todo trabajador, debe administrar sus ganancias pensando en sus imprevistos y en el retiro. Sabemos que no existe seguridad social, más allá de lo que contrata el promotor que cubre sólo durante las funciones , explica.

Las empresas grandes cubren los accidentes y apoyan en la rehabilitación de los luchadores, afirma; pero el riesgo está en las funciones con promotores improvisados y luchadores novatos, porque ahí se exponen a verdaderos percances sin protección, asegura.

La seguridad social en este oficio no es responsabilidad de gobiernos, sino de los luchadores. Esa es la realidad, aunque suene muy crudo. Pero eso lo sabemos todos desde que llegamos por primera vez a un gimnasio; a nadie se le engaña , expone.