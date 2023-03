Afp

Viernes 10 de marzo de 2023

Nueva York. El compositor John Williams, que ha pasado a la historia por la música de clásicos del cine como La guerra de las galaxias, Parque Jurásico,Tiburón o La lista de Schindler, aspira a su sexto Óscar este fin de semana por la banda sonora de Los Fabelman, de su viejo amigo Steven Spielberg.

A sus 91 años, Williams ha sido nominado 53 veces –le gana Walt Disney, con 59– y si el domingo se lleva otra estatuilla dorada a casa, hará historia como la persona de más edad en ganar un Óscar. El actual récord lo ostenta el guionista James Ivory, que tenía 89 años cuando ganó el último.

Parece irreal que alguien tan mayor pueda trabajar tanto , dijo recientemente el compositor a la cadena NBC News, pero sigue siendo muy emocionante incluso después de 53 años en el candelero.

El compositor ya tiene en su vitrina cinco Óscares por la música original de La Guerra de las Galaxias, El violinista en el tejado, Tiburón, ET el extraterrestre y la Lista de Schindler, estas tres últimas de Spielberg, con quien mantiene una estrecha relación profesional y personal.

Aunque su obra está impregnada de influencias musicales de mediados del siglo pasado, como el jazz o estándares populares estadunidenses, su fuente son los clásicos como Wagner.

Wagner vive con nosotros: no puedes escapar de él , declaró a The New Yorker en 2020.

Colaboración única

Hijo de un percusionista, John Williams nació el 8 de febrero de 1932 en el barrio neoyorquino de Queens. Fue el mayor de cuatro hermanos.

La familia se mudó a la ciudad de Los Ángeles en 1948, donde Williams estudió composición y un semestre de jazz en Los Angeles City College.

Como miembro de la Fuerza Aérea, tocó el piano e instrumentos de viento en la banda de su unidad. Al concluir el servicio militar, se trasladó a Nueva York para estudiar piano en la prestigiosa escuela Juilliard.

Aunque inicialmente quería ser pianista, pronto se decantó por la composición. Su versatilidad, desde el jazz hasta la música clásica, pronto le entronizó en el Olimpo musical.

Regresó a Los Ángeles, donde trabajó en estudios de cine y como pianista. Adaptó para el cine West Side Story, de Leonard Bernstein.