Puso de ejemplo un incidente de acoso “del rentero (arrendatario) de un depa y no lo dije durante años; incluso estuve en terapia porque decía que era horrible que se te venga un monstruo encima, pero son cosas de la vida, tristes y reales. Hay que alzar la voz para que los chavos vean que no todo es color de rosa”.

Prosiguió: Eso me pasó; llegué muy jovencita a la Ciudad de México sin conocimiento, sin hablar con mis padres de que podía haber gente mala, pero no sólo en el medio artístico, sino en la calle, que pueden abusar y hay que tener mucho cuidado .

No sé si me merezca ese reconocimiento, pero te lo voy a decir con el corazón: me la voy a creer en toda la extensión de la palabra. Es un orgullo para mí y para las mujeres que vienen empujando fuerte.

Sobre si su belleza le abrió puertas, respondió: “No estoy tan segura de que sea por esa razón; me considero una mujer que no se queja de su físico, pero con mis inseguridades y todo, no te sabría decir si eso ha tenido un papel a favor. Lo cierto, es que sí me ha costado que crean en mis canciones y mi talento. Es increíble que con tres décadas de carrera discográfica, que cumplo el próximo año y con más de 40 cantando, todavía haya gente que me dice: ‘fui a tu concierto y no sabía que cantabas ranchero tan bien’”.

Agregó: “En ocasiones me han puesto en el target de los que no cantan, no componen o están ahí de plástico. Eso es aberrante para mi dignidad como artista, porque lo único que siento que sí soy y tengo que dar es como compositora y cantante; aunque no sé si sea bonita o no y no sé si de las buenas o no, pero nací con algo que amo dar al público y aprecio a quienes lo valoran, lo ven y reciben como arte”.

Ana Bárbara se inspira en “todo: el amor, el desamor, un hijo, las injusticias o a veces cosas chistosas, como la que escribí para Paquita la del Barrio, en el El consejo. Me inspiró su personalidad, lo icónica que es, la forma de insultar a los hombres y que a ellos les gusta; tengo otras canciones de dolor, como Para no extrañarte tanto, Lo busqué y Qué poca, en la cual me burlo de mí misma por el engaño de un canijo”.

En el Auditorio Nacional, la noche del sábado, la fortaleza y profesionalismo de la cantautora, emergió y, como una toreraza continuó el concierto Bandidos Tour, a pesar del resbalón que tuvo cuando interpretaba Fruta prohibida. Aseguró que estaba bien.

Así conquistó por segunda ocasión el coloso de Reforma con más de 10 mil bandidos, pedazos de su alma que aplaudieron con La trampa, No lloraré, Nada y en un set acústico se colocó entre el público para interpretar el tema Cómo me haces falta, acompañada por el Coro Gay.

De manera virtual estuvieron presentes don Vicente Fernández con quien interpretó La jugada, así como el homenaje a Paquita la del Barrio con El consejo y De vez en cuando, con Cristian Castro.