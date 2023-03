Si esto es ayudar, no quisiera ver qué sería no hacerlo , repli-có Graham.

Las audiencias del reciente mes mostraron que, a pesar de desacuerdos partidistas sobre el manejo de la frontera, hay consenso en que el fracaso real está al sur.

La cada vez más politizada Oficina del fiscal nacional (sic) de México ha mostrado poco apetito para enjuiciar casos relacionados con el fentanilo , declaró en febrero el combativo senador demócrata Bob Menéndez en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores que encabeza.

Fue ahí donde le preguntó a la administradora de la agencia antidrogas (DEA), Anne Milgram, si evaluaba que los principales obs-táculos de una mejor cooperación con México para combatir el tráfico de fentanilo eran que o no tenemos un socio con voluntad o que de hecho el Estado mexicano está infiltrado por los cárteles .

¿Qué es lo que estamos haciendo con el gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador para cambiar esa realidad? , inquirió Menéndez.

La jefa de la DEA respondió, como lo hizo ayer el procurador general, que cree que México tiene que hacer más para frenar el daño que estamos viendo .

Milgram señaló que gobiernos mexicanos anteriores fueron exitosos en desmantelar al cártel de Los Zetas, como ejemplo de lo que Washington desea.

Apoyo a Menéndez

Menéndez insistió sobre lo que estaba haciendo México ahora y respondió a su propia pregunta: Tengo que ser honesto con usted. No lo veo. Sencillamente no lo veo. No veo la voluntad. No veo la urgencia. No veo el compromiso . [www.jornada.com.mx/2023/02/16/politica/006n2pol].

El senador de Nueva Jersey concluyó: No sé cuántas vidas más tienen que perderse antes de que México se comprometa más. Si esto fuera al revés, el presidente López Obrador estaría encima de nosotros sobre esto .

Esa evaluación recibió, de inmediato, el respaldo del republicano de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores, James Risch.

Pero aún más sorprendente fue que a esa opinión se sumó el senador demócrata liberal Chris Murphy, quien señaló: Seamos honestos. En el mejor caso, México no está tomando esta crisis de una manera suficientemente seria y, en el peor, su gobierno, o por lo menos partes significativas, están viendo hacia otro lado o son cómplices con los cárteles. Esa es sólo la verdad .

Aún con pugnas partidarias por la política exterior o la frontera, en las semanas recientes se perfiló un acuerdo bipartidista de que la crisis de droga estadunidense es culpa de los cárteles y la respuesta insuficiente (y hasta sospechosa) del gobierno mexicano.