Fabiola Palapa Quijas y Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 2 de marzo de 2023, p. 3

Irma Serrano recibirá un homenaje póstumo en el teatro Fru Fru. María del Carmen Serrano, sobrina de la también cantante y ex senadora, informó a los medios de comunicación que su tía es velada en Tuxtla Gutiérrez y será trasladada a la Ciudad de México al que fuera su teatro, en fecha por confirmar.

En redes sociales, personas del gremio, instituciones, amigos, políticos y seguidores compartieron mensajes de despedida.

La española Alaska, en su cuenta de Instagram publicó varias fotografías de la autora del libro A calzón amarrado, acompañadas del texto: “Adiós a la incomparable Irma Serrano, ídola máxima, irrepetible, única. Cantante, actriz, empresaria teatral, discípula de Anton LaVey, sicomaga junto a Jodorowsky, política radical… Diosa”.

El actor Humberto Dupeyrón escribió: “Trabajé con ella en el teatro y en algunas giras. Gran amiga y compañera. Era su actor consentido en la obra Una dama sin camelias. En paz descanse”.

En su cuenta de Facebook la videoasta Ximena Cuevas asentó: ¡Que dolor! Tanto que decir de un ser extraordinario, pero cualquier palabra se me atora en este pecho adolorido por la eterna ausencia de mi amada madrina. Madrinita amada. Gracias por tanto. Qué honor haberte elegido .

A su vez, Alberto Estrella, actor, dramaturgo y productor, expresó: “Una mujer tan polémica como Irma Serrano me lleva a la reflexión de en qué colaboró para yo poder entender más extensamente el cine mexicano. Como cinéfilo, me he obligado a conocer todo tipo de cine y películas como Santo contra los zombies, Tiburoneros, El hijo de Gabino Barrera, Los malvados, El hijo del diablo. No son la excepción, y puedo decir que completó mi idea de lo que forma nuestra cinematografía y nuestra idiosincracia, independientemente de que dudemos de la calidad de estas cintas. Agradezco a Irma Serrano la posibilidad de ampliar mi mente”.