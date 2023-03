Yo ni mis calzones lavo

En una entrevista con La Jornada en 2002, decía ser solitaria y melancólica; también, que no se arrepentía de nada. “Hay que hacer algo por el teatro porque ya no es negocio, a menos de que uno sea lavadinero, y yo ni mis calzones lavo.” Aquella reunión era por su intención de reabrir el Teatro Fru Fru, que le pertenecía. La también vedete citó a este medio en su casa en Las Lomas de Chapultepec, atiborrada de objetos caros y extravagantes. Buscaba a la actriz que representara a Naná en la obra escrita por Émile Zola, que protagonizó en su plenitud de belleza, porque se carece de personajes eróticos en el medio . Ese montaje fue el que le dio nombre tras mantenerse en cartelera por siete años.

–¿Sacrificó amor por placer?

–¿Cuál placer?

–El carnal, el del deseo...

–No. Es más, le enseñé a mi cuerpo a ser digno y aprendí a ser fría. No es que el amor, ese tierno, no lo considere necesario, pero hay otras cosas. En cuanto al sexo, éste no ha tenido importancia en mi vida.

Serrano parecía disfrutar ser un personaje del que todos hablaban. “Yo quería ser periodista; fui muchas veces al Excélsior a pedir trabajo, pero la gente me decía: estás muy mona, ve mejor a pedir trabajo al teatro o al cine”, aunque no le fue fácil entrar al medio. Admitía que tuvo “dos y medio amores en mi vida. Uno me perjudicó porque no quería que yo cantara, porque la verdad no lo necesitaba, tenía más dinero que ahorita. Creo en el amor a la humanidad, al prójimo... o en el odio, la rabia, el coraje. Eso de que ‘no me voy a morir sin despedazarte’ también lo creo porque soy de pasiones encontradas”.

Hay diversas historias sobre su sobrenombre. Una indica que surgió a finales de los años 60 y provenía de una tira cómica que había protagonizado La tigresa de la canción ranchera.