Jared Laureles

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de marzo de 2023, p. 18

Autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) negaron a 34 médicos residentes, egresados de la UNAM y el IPN, la posibilidad de continuar su formación como especialistas. Fueron despedidos sin justificación legal, pero tienen en común haber participado en las movilizaciones de diciembre pasado, en protesta por el pago incompleto de su aguinaldo.

El nuevo ciclo escolar inicia este miércoles, señalaron los afectados, quienes obtuvieron un lugar en los hospitales porque aprobaron el examen nacional de residencias médicas.

Médicos residentes señalaron, por separado, que fueron citados el lunes pasado en los hospitales centrales Norte y Sur de Pemex, en distintos horarios y de acuerdo con las especialidades que cursan.

A algunos, comentaron, les avalaron continuar con su residencia médica en los nosocomios de la empresa estatal, pero a los más activos del movimiento las autoridades responsables de su contratación les dijeron que no estaban nuestros contratos y ya no serían renovados .