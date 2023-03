Durante años estuve haciendo música para complacer a las personas, para ser famoso , dijo Adanowsky. Con este álbum, decidí hacer música que puedo escuchar, que quiero hacer ahora y ya no me importa tener éxito o no. Sólo quiero hacer lo que amo .

Con su próximo material, el músico volverá a uno de sus álter ego más conocidos: Adanowsky. Cuando fui Adán Jodorowsky me convertí en un productor musical y produje a muchos artistas exitosos. Pero me olvidé de mí mismo, extrañé los escenarios y la locura que conllevan , explicó.

When the angel comes es el primer sencillo que forma parte de The Fool, el octavo disco de Adán Jodorowsky. El tema está acompañado de la voz de Karen O, la líder y vocalista de la popular banda estadunidense Yeah Yeah Yeahs, mientras que el video acompañante está inspirado en la serie La dimensión desconocida.

▲ Adán Jodorowsky presentó el sencillo When the angel comes, que forma parte del disco The Fool. Foto cortesía del artista

Adanowsky es hijo del director chileno Alejandro Jodorowsky y la actriz francesa Valérie Trumblay, rubros en los que también ha incursionado y que lo han inspirado en su propia obra. Cuando escribo una canción, me gusta verla como una película. También dirijo mis propios videos musicales y siempre son como pequeños filmes. Entonces, para mí es muy importante hacer música como tal , indicó el cantante. En el video de When the angel comes aparecen también dos familiares del músico, su hermano Brontis y su sobrino Dante.

Entre otras de las canciones que integrarán al álbum está la colaboración con la banda francesa Oracle Sisters, There goes my mind. También hay un tema de ruptura y perdón como Noche Fría, y uno sobre separación como Te fuiste, que también tendrá un video inspirado en clásicos del terror de Darío Argento y Mario Brava.