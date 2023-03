“Los jóvenes juegan a juegos sobre la Segunda Guerra Mundial, como Call of Duty, donde casi ni se menciona”, lamentó.

Para Luc Bernard, creador francés de The Light in the Darkness (La luz en las tinieblas), el hecho de que el Holocausto no sea tratado en los videojuegos es problemático.

Pero este juego se sitúa en un universo alternativo, donde los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial, y no propone una representación realista del Holocausto.

Entre los títulos que han tenido más éxito estos pasados años, hay una excepción: la serie Wolfenstein, especialmente The New Order (2014), en la que el personaje principal se introduce en un campo de concentración ficticio en Croacia.

También se teme que no se pueda hacer un juego de forma ética , añadió.

París. ¿Se puede enseñar qué fue el Holocausto por medio de un videojuego? Esto es lo que pretende The Light in the Darkness, el primer título que representa de manera fiel el dispositivo creado por los nazis para exterminar a los judíos.

Es un poco como si se negara que existió , prosiguió el programador.

En The Light in the Darkness, el jugador no puede controlar el desarrollo de la historia y asiste de forma pasiva al destino trágico de los personajes.

No podía hacer un juego en el que se gane al final , dijo. No fue así en el Holocausto, no había elección .

Bernard se documentó mucho para crear el juego y consultó los archivos de los museos sobre el Holocausto en Washington y Los Ángeles.

También contó con testimonios de supervivientes. En una próxima versión del juego, el programador se plantea integrar algunas de estas explicaciones.

Evolución de mentalidades

Hace 15 años, Bernard desarrolló un primer juego sobre el Holocausto, Imagination Is The Only Escape (La imaginación es la única escapatoria), que quería sacar para Nintendo DS.

El juego se inspiraba en la historia de su abuela, que transportó a niños judíos hacia el Reino Unido durante la guerra.

El proyecto fue finalmente abandonado por falta de financiación. Según el creador, una campaña de prensa lo desprestigió.

Pero los tiempos han cambiado y ahora nadie me ataca , señaló.

The Light in the Darkness se encuentra de forma gratuita en la tienda en línea de Epic Games, creador de la saga Fortnite. El juego también está expuesto en el museo de la cultura pop en Seattle.

Según el investigador Pfister, la evolución de la mentalidad es comparable a lo que sucedió en el cine tras la serie Holocausto (1978) y el filme La Lista de Schindler (1993) de Steven Spielberg.

El consenso actualmente es que Hollywood es capaz de hacer películas sobre el Holocausto , resumió el historiador.