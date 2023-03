Como primer paso para la resolución de sus demandas, señalaron: Exigimos mesas de trabajo reales y viables con los tres poderes públicos tanto a escala local como federal a efecto de diseñar, revisar y ejecutar políticas públicas, iniciativas de ley, procesos de procuración e impartición de justicia y todas aquellas acciones necesarias para lograr justicia, libertad, trato digno a nuestras poblaciones, mismas que deberán ser planteadas desde nuestra realidad social y no desde el prejuicio con el fin de lograr su eficacia en beneficio de todas, todos y todes .

Entre las exigencias principales, figuran “la visibilidad de grupo históricamente vulneradas de las poblaciones LGBT, así como el reconocimiento de las identidades trans y no binarias”.

Puntualizaron: Aún ahora recordamos la deuda histórica que el gobierno tiene con nuestras poblaciones, no la vamos a olvidar y seguimos resistiendo .

En 2020 y 2021 en medio de una pandemia mundial ocasionada por la enfermedad conocida como Covid-19 y anteponiendo siempre el bienestar de las personas, incitamos a no marchar de forma presencial, pero sí a sumarse a los esfuerzos virtuales, recordando a la gente que nuestros derechos están en peligro y no que no daremos un paso atrás en esta lucha. Denunciamos al abandono sistemático que enfrentamos durante toda la crisis sanitaria .

En 2022, exigimos alto a la violencia hacia las mujeres de la diversidad y al mismo tiempo regresamos a las calles como antes de la pandemia. Hasta hoy seguimos lidiando con gobiernos de la Ciudad de México que no procuran libertad, justicia ni trato digno para las personas de la comunidad .

Algunos de los representantes que asistieron fueron Andrea Pérez, Elian Yáñez, Guz Guevara, Rubí Toledo y Katia David Hernández, entre otros integrantes de la sociedad civil.