Periódico La Jornada

Martes 14 de febrero de 2023, p. a12

Washington. David Jude Jolicoeur, conocido como Trugoy the Dove y uno de los fundadores del trío de hip hop de Long Island De La Soul, murió a los 54 años. Su representante, Tony Ferguson, confirmó el deceso, ocurrido el domingo.

En los últimos años, Jolicoeur había dicho que estaba luchando contra una insuficiencia cardiaca congestiva y que usaba un desfibrilador. De La Soul fue parte del tributo al hip-hop en los premios Grammy la semana pasada, pero Trugoy no estuvo en el escenario con sus compañeros de banda.

Los tributos llegaron a las redes sociales poco después de que se conociera la noticia, el domingo. ¡Dave! Fue un honor compartir tantos escenarios contigo , escribió el rapero Big Daddy Kane en Instagram. En tanto, Erick Sermon publicó en la misma red: “Duele. Desde Long Island de uno de los mejores grupos de rap en Hiphop # Delasoul #plug2 Dave falleció, se te extrañará… RIP”.

Jolicoeur nació en Brooklyn pero se crió en el área de Amityville en Long Island, donde conoció a Vincent Mason (Pasemaster Mase) y Kelvin Mercer (Posdnuos). Los tres decidieron formar un grupo de rap, cada uno con nombres distintivos. Trugoy, dijo Jolicoeur, era el revés de yogurt. Más recientemente se había hecho llamar Dave.

El álbum de estudio debut de De La Soul, 3 Feet High and Rising, producido por Prince Paul, fue lanzado en 1989 por Tommy Boy Records y elogiado por ser una contraparte más alegre y positiva de ofertas de rap más cargadas como Straight Outta Compton, de NWA, e It Takes a Nation of Millions, de Public Enemy, lanzado apenas un año antes.