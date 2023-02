Si la señora Remedios Loza, que en paz descanse, ha llevado la pollera al Parlamento, ¿por qué no una mujer que viste pollera, como yo, una indígena, no va a hacer este deporte? , sostuvo.

Yolanda comentó que las y los luchadores deben realizar otras actividades para mantenerse. Destacó que su mejor paga está en todo el amor que me brinda la gente boliviana, así como la extranjera que nos viene a visitar para ver si nos golpeamos fuerte o no .

A pesar de que los golpes están coreografiados en su mayoría, es frecuente que se lastimen de verdad. Las roturas de cabeza que tenemos y las lesiones son ciertas. Lo has podido comprobar tú y la gente aquí presente , agregó.

La mujer aymara admitió que le tocan golpes, pero a quien tiene enfrente le llegan aún más, porque doy con más garra .

En diálogo con Sputnik, la cholita Marisol resaltó que las peleas y los golpes son reales. “Entrenamiento tras entrenamiento, las mujeres logramos lo que queremos. Por eso damos alma, corazón y vida en el ring. Piensan que la lucha libre es solamente un show, pero yo me he fracturado un hombro, también tuve una lesión en el pie”, relató.

Comentó que volvió al cuadrilátero luego de un periodo de sanación. La lesión en el pie se había agravado por seguir peleando a pesar del dolor: No podía parar. Sí o sí tenía que terminar la lucha, porque estaba el público presente .

Lo mismo que a Yolanda, la luchadora contó que el cariño de la gente le hace sentir feliz, es lo que me da más agallas y me levanta cuando estoy abajo. Los aplausos me levantan, sobre todo el apoyo de los extranjeros que vienen. Los quiero mucho y me dedico a ellos .

Yolanda, por su parte, todavía no ve en el horizonte su retiro de los cuadriláteros. Voy a seguir mientras el público me lo permita, hasta que se canse de mí. Me debo a la audiencia, porque he crecido y soy gracias a esa gente, también a los que vienen de diferentes países a apoyarme, como ahora lo han hecho. Me siento muy emocionada y muy contenta, porque las mujeres no solamente nos dedicamos a cocinar y a cuidar a los bebés. También podemos hacer deporte un tanto varonil, porque nada es imposible , aseguró.

La luchadora añadió que detrás de cada presentación hay mucha técnica, mucha práctica y disciplina. Por eso hacemos esas caídas, pero es imposible no lastimarnos y no rompernos la cabeza. Mucho más cuando el contrincante nos empieza a dar duro. Pero yo no me puedo quedar atrás, así que también recibe mi contrincante .