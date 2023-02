Carlos Paul

Periódico La Jornada

Lunes 13 de febrero de 2023, p. 8

Simón, nel, dizque, cómo te quedo el ojo, apapachar, a darle qué es mole de olla, buena pal’ petate, mala pal’ metate, eres bien nopal, nos cayó el chahuistle, a todo mecate, a toda madre, medirle el agua a los camotes, arrimar el fierro, besuquearse, chupar faros, colgar los tenis, se lo chupó la bruja, mordida, moche, ponerse la del Puebla, mocharse, coyote, chamaquear, bisnear, canchanchán y marchante, son algunos de los términos de los miles que contiene el Diccionario de mexicanismos: Propios y compartidos, que fue comentado este domingo en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes por los especialistas Concepción Company y Gonzalo Celorio.

Publicado por la Academia Mexicana de la Lengua y el sello Espasa, del grupo Planeta, dicho diccionario reúne un vocabulario lingüístico que define y da identidad a millones de mexicanos de distintas regiones del país y campos semánticos: géneros populares, gastronomía, indumentaria, sexualidad, cultura general, grupo étnico-lingüístico, así como de botánica y zoología .

También ofrece términos cuyo origen está en otras lenguas, principalmente náhuatl, maya, inglés y francés. Contiene 10 mil lemas o artículos lexicográficos, 431 sublemas que generan nuevos significados, 22 mil acepciones y una lista de voces exclusivas de México.

Se trata de un diccionario que llevó 10 años de investigación, en el que participaron 10 especialistas lexicógrafos: siete académicos de número, apoyados por tres biólogos.

No se trata de un diccionario puritano, no dice cómo se debe de hablar, es un diccionario descriptivo, que dice cómo se habla, que voces usamos, de tal manera que hay voces cultas, populares, coloquiales, formales, junto con una serie de marcas de carácter geográfico, pues no es lo mismo el español que se habla en el norte, que el del sureste del país , explicó Celorio.

Echar aguas, echar bala, echar bronca, echar cotorreo, echar desmadre, echar los perros, echar la hueva, echar la sal, echar la mano, los kilos, echar montón, echar un ojo, un pisto, echar un fon y echar una firma, son otros tantos mexicanismos incluidos.

Según la maestra Company, mexicanismo se define “como un término, un léxico o una forma usual en el país, sea cual sea su origen etimológico y que los mexicanos hemos resignificado, que permiten distinguir una identidad lingüística. Un mexicanismo no es el habla folclórica de Cantinflas, aunque hay buena parte de mexicanismos populares. Un mexicanismo puede ser hasta un anglicismo, ya que las lenguas no son puras, son un crisol de contactos culturales”.