Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 12 de febrero de 2023, p. a10

Madrid. Carlos Saura habría recogido ayer el Goya de Honor a su trayectoria, que en resumen era el reconocimiento de su gremio –directores, técnicos y actores– a su larga y prolífica carrera, pero el destino lo impidió con una muerte prematura. Por eso la ceremonia de los premios españoles de este año se convirtió en un sentido homenaje luctuoso al creador de algunos de los clásicos indispensables del séptimo arte de su país de los siglos XX y XXI.

Su familia recibió, emocionada, el reconocimiento, así como el aplauso de pie y emocionado de sus colegas al autor de más de 50 largometrajes.

Saura murió de forma más o menos previsible el viernes pasado, en su casa de la sierra madrileña y rodeado de sus familiares y amigos más cercanos. Sabía que iba a recibir el premio de la Academia de Cine por su trayectoria, pero sus fuerzas no le permitieron llegar a la ceremonia, con lo que, al ver que su estado empeoraba, decidieron entregarle en la intimidad y antes de lo previsto la estatuilla.

Con el gremio de luto, la ceremonia de los premios Goya cambió el guion de un día para otro y se decidió a iniciar la gala con una inmensa fotografía de la mirada curiosa de Saura, que iluminó todo el escenario. Fue entonces cuando todos los asistentes al teatro se levantaron de las butacas para aplaudir de forma unánime y con el máximo respeto al último genio del cine español, sólo comparable con figuras como Luis Buñuel y Luis García Berlanga.

Su viuda, Eulalia Ramón, y dos de sus siete hijos, Antonio y Anna, recibieron el reconocimiento. El primero leyó una carta que dejó escrita el propio Saura para la ocasión, en la que profundizó sobre la vida dedicada por completo, hasta el final, al cine.

Me sentiré satisfecho si todo lo que he hecho ha servido en algo para inspirar a la brillante generación de realizadores actuales. He sido muy afortunado; he hecho más de 50 películas, he tenido seis hijos, una hija, una docena de nietos y una bisnieta , afirmó en su carta. Además, recordó una de sus máximas: La imaginación es más rápida que la velocidad de la luz .

Reclamos de colegas