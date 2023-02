L

a amistad, elevada a rango pasional, tiene mucho en común con la pasión amorosa. Cuando es mediocre, el viento más ligero la apaga, cual llama; cuando reposa sobre algo sólido, ese mismo viento la aviva aún más y la vuelve duradera. De esta manera, cuando el granjero irlandés Pádraic Súilleabháin (Colin Farrell) descubre un día que su mejor amigo y compañero de taberna Colm Doherty (Brendan Gleeson) ha decidido, de la noche a la mañana, y sin motivo aparente, no dirigirle nunca más la palabra, su primera reacción es de estupor; la segunda, de un amargo resentimiento. A Pádraic le atormenta no saber qué error suyo pudiera ser tan grave para justificar semejante revés en la camaradería que durante largos años ha cultivado con su amigo Colm y que para ambos ha representado una distracción y un bálsamo para su soledad de hombres solteros y ermitaños.

El granjero tiene como única compañía doméstica a su hermana Siobhán (Kerry Condon) y a Jenny, su entrañable burra, pequeña como un poni, la cual recibe trato de mascota. A su vez, el viejo Colm comparte su cabaña rústica únicamente con su perro Morse, entregado a la música, tocando el violín, componiendo melodías, en una morosidad y una rutina apenas distintas de aquellas que le reprocha a su amigo Pádraic, hombre limitado e ingenuo que poco o nada entiende de la necesidad de sobresalir o ser algo excepcional en un mundo donde tanta gente vive en paz y sin angustias, siendo justamente nadie.