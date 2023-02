Abraham Díaz

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 5 de febrero de 2023, p. 7

“Mi padre siempre pensó que algún día yo haría algo grande: ‘Tengo una corazonada contigo, John Osbourne’, me decía después de unas cuantas cervezas. ‘O acabas haciendo algo muy especial o acabas en la cárcel’”, relata Ozzy Osbourne en su biografía I am Ozzy (Confieso que he bebido). Lo primero es lo que nos tiene aquí hablando de él, lo segundo es parte de las vivencias que han forjado el mito del ser que, junto a sus compinches, revolucionó la música.

Y no exagero. Ozzy Osbourne y los Black Sabbath sentaron las bases para lo que hoy conocemos como el heavy metal, rock pesado o música extrema, como muchos denominan a este género vibrante, poderoso y frenético. En lo particular, John Michael Osbourne Ozzy, es un personaje cuya vida refleja un poco la lucha cotidiana del ser humano con sus propios demonios.

Su retiro de los escenarios era esperado ya hace algunos años, aunque no se deseado, pues pese a que ha tenido una vida de excesos que lo han llevado a decidir retirarse definitivamente de las giras, siempre se tiene la esperanza de poder ver a tus ídolos en vivo, aunque en este caso, al parecer, ya no será posible.

¡Vaya que Ozzy es algo grande!, como su padre predijo, aunque en su momento, colegas suyos como Alvin Lee, de los Ten Years After, auguraban a él y a la banda que con el nombre de Black Sabbath no llegarían muy lejos; sin embargo, El príncipe de las tinieblas se ha encumbrado como uno de los personajes más importantes en la historia de la música del siglo XX.

De todos es sabido que Ozzy padecía una fuerte adicción a las drogas y al alcohol, que incluso puso en riego su vida en varias ocasiones, aunado a los diversos accidentes como en diciembre de 2003, cuando la cuatrimoto que manejaba le cayó encima ( aunque no lo crean, la culpa es de los nazis , expone en su biografía), además de la enfermedad de Parkinson, diagnosticada en 2003, pero que se reveló hasta enero de 2020.

Hace algunas décadas, su médico de cabecera manifestaba asombro por el hecho de que estuviera vivo, y no es para menos. Los excesos a los que sometió a su cuerpo durante mucho tiempo ya le hubieran causado la muerte a cualquiera, pero… Madman no es cualquier persona.

Es una suerte de semidios, cuya vida, de acuerdo con la mítica griega, ha tenido que pasar por un sinfín de peripecias que lo han encumbrado como alguien que navega entre la leyenda y la realidad, aunque ahora la realidad lo ha aterrizado. Ésta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles seguidores .