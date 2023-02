Sergio Raúl López

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 5 de febrero de 2023, p. 6

Pescadores de tesoros, más que de ilusiones, en una estrecha barca que surca el pulido piso de una casona repleta de antigüedades y objetos de valor sentimental, son los integrantes de esa atípica e insólita pareja que tira sus redes al brumoso horizonte. La dura, indiferente y mandona Tuza (María del Carmen Félix) se aprovecha de la mansedumbre y el enamoramiento deslumbrado de Justino (Francisco Pita) para cazar en ese inmenso lago que no vemos pero que escuchamos, no en busca de peces ni de mariscos sino de objetos luminosos y brillantes que hurtan para luego revender.

El hombre es, en realidad, un marido que huyó de la abnegada y abandonada Luvina (Tsayamhall Esquivel), quien lo aguarda en el lecho vacío, como ocurriría en cualquier drama de la Época de Oro del cine mexicano. Filmada en blanco y negro, Antes de que lleguen los zopilotes (México, 2023), debut en largometraje de Jonás N. Díaz, reúne en este trío de personajes que a la vez forman un triángulo amoroso que se cruza, se evita, se ama y odia con el oleaje desigual de ese lago imaginario.

Influido profundamente por el realismo mágico latinoamericano, especialmente por los relatos de Juan Rulfo y el cine clásico mexicano y sus escenarios atemporales, así como por sus diálogos campiranos pero engolados, el director decidió realizar esta película luego de una década en que produjo seis cortometrajes.

Para mí es un México olvidado, hasta cierto punto, que pareciera que se está quedando retratado solamente en los libros y en el cine de otras épocas. Fue duro presentar el guion en un festival en Oaxaca, donde varios expertos me decían que era infilmable y que de hacer la cinta me iba a dar un balazo en el pie porque nadie quiere ver una fábula de realismo mágico ni cine de la Época de Oro ni a estos personajes hablando palabras que ya no se usan. Por eso la apuesta era muy alta , asegura en entrevista.

Sin embargo, este trabajo de 96 minutos, producción independiente y sin subsidios de El Artesano Films con una inversión de apenas 400 mil pesos, fue seleccionado en la Big Screen Competition del 52 Festival Internacional de Cine de Rotterdam, que se lleva a cabo desde el 25 de enero, donde se estrenó mundialmente el pasado lunes 30 y se proyectó en tres funciones más.

Archivo Barbachano