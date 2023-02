Elena Poniatowska

Periódico La Jornada

Domingo 5 de febrero de 2023, p. 2

Además de los taxistas, muchas amas de casa trabajan escuchando la radio. María Luisa Haro, hermana del astrónomo Guillermo Haro, tenía su aparato prendido en la cocina, en la sala, en su recámara. ¿Por qué tantas voces, María Luisa? Respondía: Es una muy buena compañía . De tanto oír, lo sabía todo de Radio Educación y de Radio UNAM, las dos estaciones que también escucho.

Por eso, grabar la bella voz de Rita Abreu, periodista y locutora, es un privilegio. Egresada de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coordina Radio México Internacional, emisora por Internet del Instituto Mexicano de la Radio. En su programa, Charlas con Rita Abreu, entrevista a artistas y músicos tradicionales. Su voz es ejemplo de inteligencia y profesionalismo.

Conocedora de la historia de la radio, escribió el libro Un siglo de la radio en México: Testigo sonoro de la historia, que se publicó con el patrocinio del Consejo de la Comunicación, Grisi y Grupo Fórmula, entre otras empresas que celebran la vocación de Rita Abreu.

En distintos estados de la República Mexicana se fundaron algunas emisoras, pero no se sabe con precisión quién la inició; algunos expertos, y el propio libro de Rita, identifican a Constantino de Tárnava, de Monterrey, como el padre de la radio en México .

Rita me obsequió un ejemplar con fotografías de la época de Vasconcelos, quien nos alfabetizó por medio de la radio. Recuerdo que al llegar de Francia, en 1942, aprendí español con El Monje Loco y con QK La Mecanógrafa. Antes, Plutarco Elías Calles adivinó su alcance al difundir su discurso por radio. La cigarrera El Buen Tono ofrecía canjear cierto número de cajetillas por una radio de galena, la más rudimentaria. Este invento abrió posibilidades nunca imaginadas: alfabetización, publicidad, política, música, radioteatro, noticias...

Producto de una maravillosa casualidad

–¿Cómo publicaste este libro tan impresionante?

–Es una de esas maravillosas casualidades que Alejandro Cisneros, el editor, se dedique a hacer libros conmemorativos y de gran formato, muy ilustrados. Alejandro es un apasionado de la radio. En la víspera del centenario me contactó porque había leído Damas con antifaz: Mujeres en la radio 1920-1960, que escribí. Fue una de esas llamadas que cambian en un segundo toda tu vida y te pones a saltar hasta el techo: Me gustaría que tú escribieras el libro de los 100 años de la radio . No lo conocía y resultó un excelente compañero de aventuras. Alejandro Cisneros Méndez me dio un temario y añadió: Si piensas que hay que agregar algún tema o precisarlo, dímelo . Me entregó una hoja con 36 tópicos; un recuento cronológico del nacimiento de la radio.

–¿Pidió sólo lo más significativo de los años 20?

–Me encargó que escribiera cómo nació en México la radio, quién la impulsó, qué estaba pasando y qué se preveía para el futuro.

“En su primera etapa, la radio fue experimental. Los periódicos Excélsior y El Universal tuvieron sus estaciones, así empezó a perfilarse nuestra prensa actual. Al cabo de muy poco tiempo, los inversionistas se dieron cuenta de que la radio era un medio tan novedoso y tan impresionante que se entusiasmaron mucho. La radio es capaz de unir a los seres humanos. No sólo convoca, sino instruye. La radio es un descubrimiento portentoso. ‘La radio va a acabar con las guerras’, decían...”