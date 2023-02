Basado en una novela gráfica de Richard McGuire, Here se desarrolla completamente dentro de los límites de una habitación y sigue a sus ocupantes durante muchos años.

El actor, que ha trabajado antes con Zemeckis en películas como Cast Away, Forrest Gump y El expreso polar, ha sido elegido para el nuevo proyecto del cineasta: Here.

Según The Hollywood reporter, Metaphysic Live se usará extensamente en Here, actores que envejecen, incluidos Hanks y su coprotagonista Robin Wright.

Siempre me ha atraído la tecnología que me ayuda a contar una historia , dijo Zemeckis en un comunicado. “La película simplemente no funcionaría sin que nuestros actores se transformaran a la perfección en versiones más jóvenes de sí mismos. Las herramientas de inteligencia artificial de Metaphysic hacen exactamente eso, de maneras que antes eran imposibles.

Habiendo probado todos los sabores de la tecnología de remplazo de rostros y antienvejecimiento disponibles en la actualidad, Metaphysic es claramente el líder mundial en contenido de IA de calidad y la elección perfecta para esta película increíblemente desafiante y emotiva.