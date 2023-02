“El gobierno de Estados Unidos no facilitará préstamos ni permitirá empresas [...] o individuos de ese país que sostengan o inicien negocios o inversiones en un Panamá gobernado por un presidente oficialmente declarado como corrupto por el propio secretario de Estado, Antony Blinken. Y que conste: sé que históricamente Estados Unidos ha colaborado, sostenido, patrocinado y apoyado corrupciones a tutiplén, desde la de gobiernos (Afganistán y Arabia Saudita, por ejemplo) hasta la de individuos (nuestro Manuel Antonio Noriega) para desarrollar los propósitos globales de su voluntad geopolítica y económica. En Panamá, Martinelli es un loose cannon y para El Norte, áreas de importancia estratégica como Panamá y nuestro Canal no pueden estar sujetas a los vaivenes de un sicópata”, añadió Blades.

En lo personal, la declaración de Blinken no me sorprendió en lo más mínimo, y creo que a Martinelli tampoco , señaló Blades.

Lo dicho por Blinken más claro no pudo haber sido expresado , añadió Blades, quien incursionó en la política como candidato presidencial en 1994 y fue ministro de Turismo del presidente socialdemócrata Martín Torrijos (2004-2009).

El derechista Martinelli, empresario de supermercados, calificó de injusta la decisión de Washington.

En Panamá está imputado por varios escándalos de presunta corrupción en su gobierno. El salsero de 74 años comparó la situación de Martinelli con la del ex dictador Ma-nuel Antonio Noriega, derrocado por una invasión estadunidense en 1989 y fallecido en 2017.

“El caso Martinelli me recuerda al de Noriega: gente alegando patriotismos para defender a un corrupto indefendible. A diferencia del ex militar, el ex presidente puede estar más dispuesto a considerar un arreglo que garantice su seguridad y dinero a cambio de que se mude del país. Ya en Italia tiene a su secretario privado, Chichi Obarrio, que podría estar abonando el terreno para su regreso. No fueron por gusto sus nacionalizaciones como italianos; el ‘por si acaso’ se les vino encima más pronto de lo que imaginaron”, escribió el autor de éxitos musicales como Pedro Navaja, Decisiones, Pablo Pueblo o Patria.