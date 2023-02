De la Redacción

Miércoles 1º de febrero de 2023

El Foro La Gruta vibrará durante 80 minutos al ritmo de Zombi, un musical de Hugo Arrevillaga Serrano, a partir de ocho canciones de la emblemática banda uruguaya El Cuarteto de Nos. El monólogo lo interpreta Óscar Serrano Ramírez, quien da vida a un infortunado plomero que encontrará, en el complejo entramado de las tuberías, su verdadero propósito en la vida.

Zombi es un acto de malabarismo, un desbordante despliegue de energía y, ante todo, el viaje al interior de un perdedor cansado de tanto perder.

Esta pieza expande su potencial narrativo mediante una serie de canciones entretenidas. Al respecto, el director, Hugo Arrevillaga, cuenta: Me puse en contacto con Roberto Musso, cantante, compositor y líder de El Cuarteto de Nos, y cuál fue mi sorpresa al saber que no sólo me iba a permitir hacer uso de su trabajo como parte del cuerpo dramático de la obra, sino que me brindó su amistad y complicidad como socio creativo .

Este monólogo es una confesión que Roberto –plomero por destino y actor de monstruos por convicción– hace a través de sus temas favoritos de El Cuarteto de Nos. Desde pequeño, el protagonista ha sido un solitario y siempre ha tenido muchas dificultades para relacionarse con los demás. Él atribuye esto al hecho de haber vivido dentro de una familia disfuncional, pero sobre todo por haber sido buleado durante su paso por la escuela. Su condición de raro lo hizo siempre vulnerable ante las burlas y no recuerda haber sido nunca llamado por su nombre de pila, sino por su apodo: El Zombi.