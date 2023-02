Annabel Nugent

Miércoles 1º de febrero de 2023, p. 7

Cuando Ryan White conoció a Pamela Anderson, ella quiso saber todo sobre su madre. Pasamos unos buenos 30 minutos hablando de mi mamá , afirma el director nominado al Emmy. Lo primero que le sorprendió de la actriz fue su enorme fama en los años 90. La segunda sorpresa fue su sentido del humor, que, según él, es oscuro y bufonesco. Realmente creo que Pamela tiene una segunda carrera completa en comedias románticas .

Su gran corazón y su vena divertida pueden no ser lo que hizo a Anderson mundialmente famosa, pero hacen que Pamela Anderson, una historia de amor sea tan convincente.

Realizada en colaboración con Anderson, la película de White, que se estrenó ayer en Netflix, revela parte de la agitada vida de la actriz. Es un recorrido de dos horas a través de su paso por Playboy, Guardianes de la bahía, Tommy Lee, Sex Tape y esa campaña contra la crueldad animal donde se pone lencería hecha con hojas de lechuga.

En videos caseros borrosos, se aprecia a Anderson como una chica con una belleza botticelliana y una gran sonrisa que le confió la historia de su vida a White. Teníamos tantos diarios que tuvimos que llevarlos de regreso en una camioneta de carga desde Canadá , cuenta el realizador.

El trabajo llega en medio de la lenta ola de películas pos-MeToo que buscan rehabilitar a las figuras femeninas de los tabloides de los años 90. Ahora, a los 55 años, Anderson tiene una vida tranquila en su hogar en una isla canadiense, en Columbia Británica, donde creció. Está recién casada con un trabajador que se dedica a la construcción (Dan Hayhurst) y pasa tiempo con sus padres. También escribe poesía.

No le gusta que le digan qué hacer

Estaría justificado si Anderson quisiera lanzar un documental con el propósito de dejar las cosas claras sobre su vida (en especial dado el reciente lanzamiento de Pam & Tom, que se transmite por Hulu), del cual se ha pronunciado en contra. Para White, ése nunca fue el objetivo. De hecho, no había metas ni agenda. No buscaba una historia de redención. No hubo reuniones sobre lo que ella quería lograr con este documental. Nada de eso. Y, por lo general, tienes mucho de eso con las celebridades, porque hay todo un equipo de varias personas a su alrededor que son parte de cada decisión... Uno de los grandes atractivos de Pamela es que no hay nadie a su alrededor. No le gusta que le digan qué hacer .

Ella, contra todo pronóstico, ha permanecido abierta para la mente de White, quizás en exceso. Es lo que hace hermosa a Pamela, pero también la razón por la que la han quemado tantas veces , precisa. Soy muy protector con ella ahora, porque vi cómo era conmigo . Anderson le entregó sus diarios, sus cintas, sus pensamientos sin filtrar sin pensarlo dos veces. Sé que se puede confiar en mí , agrega. Sé que soy un cineasta digno de confianza y que mereceré ésta al final .

White tuvo el control editorial completo. Ella ni siquiera preguntó qué iba a aparecer en la película . Ni siquiera tenía la intención de ver la cinta terminada. Del mismo modo, casi nunca mira las imágenes de una sesión de fotos, destaca White. Incluso en sus sesiones más famosas no las mira, porque para ella se trata de estar en ese momento. La conexión emocional con la persona y, luego, cualquiera que sea el producto, ella no necesita verlo .