Poco después, dijo Nava, el acusado les entregó un documento sensible , que comprobaba que las autoridades estadunidenses tenían conocimiento de los contenedores y del barco desde su origen.

Pactaron entonces una reunión con García Luna, en un lugar campestre de Beltrán Leyva, en las afueras de Cuernavaca. El ahora acusado informó a los narcos que no se había logrado rescatar el cargamento, porque ya estaban involucrados los estadunidenses .

En los intentos para liberar la cocaína, Arturo Beltrán Leyva informó a El Lobo que ya había hablado con los licenciados , como según el testigo llamaban a García Luna y a su lugarteniente Luis Cárdenas Palomino. Y que el mensaje era: no se preocupen . El acuerdo era que él y Beltrán Leyva tenían que pagarle a García Luna 5 millones cada uno para recuperar la cocaína. Pero las cosas se calentaron más y no se resolvió el asunto.

Expuso que la primera vez que realizó un pago a García Luna fue en 2006, como parte de una polla o colecta que coordinó Arturo Beltrán Leyva. Me tocó aportar 2.5 millones de dólares .

El ex líder del cártel Milenio, fracción del cártel de Sinaloa, Óscar El Lobo Nava Valencia, fue el primer testigo en este juicio y declaró que personalmente entregó millones de dólares para sobornar al acusado. Otros testigos hasta ahora sólo habían declarado que estuvieron presentes o que tenían conocimiento de esos sobornos.

Nueva York., Un capo de medio nivel aliado del cártel de Sinaloa declaró ayer que entregó a Genaro García Luna más de 10 millones de dólares en efectivo en sobornos, cuando el acusado era secretario de Seguridad Pública y, además , implicó en la narcocorrupción al ex secretario de Defensa Guillermo Galván Galván.

▲ Óscar Orlando El Lobo Nava Valencia, líder de Los Valencia, al ser detenido en junio de 2009. Foto Cuartoscuro

Nava Valencia informó que fue líder del cártel Milenio de 2004 hasta 2009, cuando lo arrestaron. Calculó que traficó más de 100 mil kilos de cocaína a Estados Unidos entre 2000 y 2009, negocio que se lograba por los sobornos que hacíamos en mi país . Al responder sobre cuánta gente había muerto por órdenes suyas durante su carrera , respondió que más de cien personas , aunque bajo el interrogatorio de la defensa confesó que no tenía idea.

Preso, extraditado y colaborador

El testigo informó que fue arrestado por el Ejército Mexicano en 2009 y fue extraditado a Estados Unidos, donde empezó a colaborar con la agencia antidrogas (DEA) y varios fiscales a partir de 2011. Se declaró culpable de cargos de narcotráfico, pero por su cooperación fue condenado a 25 años de cárcel, una sentencia que se le redujo en 33 por ciento. Espera salir libre en 2025 o tal vez antes por su colaboración en este juicio.

En su turno de interrogatorio, el abogado defensor, Florian Miedel, sistemáticamente bombardeó al testigo con preguntas sobre los asesinatos y torturas que ordenó y acabó extrayendo detalles de los acuerdos de cooperación con las autoridades estadunidenses en este juicio.

Trató de descalificar la credibilidad del testigo en sus declara-ciones contra su cliente, quien observaba con mucha atención la maniobra de uno de sus abogados.

La defensa le rebatió al testigo que en sus múltiples entrevistas con fiscales estadunidenses, desde 2011 hasta 2020, “usted nunca mencionó un nombre. ¿Sabe cuál?… García Luna”. Nava respondió que ese no fue el enfoque de los fiscales hasta 2020, o sea que no le habían preguntado sobre el ex funcionario.

Miedel reviró que si El Lobo había mencionado a los fiscales a otro integrante del gabinete de Felipe Calderón en 2013, cuando el testigo implicó al entonces secretario de la Defensa, Galván Galván, en sobornos del narco, que presuntamente se le pagaron por conducto del general Mario Acosta Chaparro.

No recuerdo claramente esa reunión, respondió el testigo.

En su línea de sembrar dudas en el jurado sobre la veracidad de los testigos cooperantes, Miedel buscó dejar la impresión de que fue sólo a partir del arresto de García Luna que Nava aportó la narrativa que ofreció a los fiscales sobre el acusado.

El litigante aseguró que el testigo, en una reunión con fiscales apenas el mes pasado, de repente les dijo que había mentido y que nunca conoció a García Luna, pero que después decidió proceder y presentarse aquí.

Nava titubeó y trató de explicar que mi preocupación era mi familia , la cual, dijo, está en Mexico y corre peligro.

Poco más tarde, los fiscales intentaron reparar el posible daño de este intercambio ante el jurado. Permitieron que Nava explicara que de repente dudó en declarar contra García Luna por su temor de posibles repercusiones de su testimonio y la existencia de amenazas y atentados que ha sufrido su familia. Se pone uno en el ojo del huracán otra vez , manifestó.